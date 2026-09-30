Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Gamtos ženklus stebintis lietuvis jau žino, kokia žiema laukia mūsų: patiks ne visiems

2026-09-30 14:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Deimantė Stanevičiūtė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-30 14:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rugsėjo pabaiga Lietuvoje dar lepina šiltesniais orais, tačiau gamtoje jau netrūksta ženklų, kad vėsesni orai ne už kalnų. Ar dar sulauksime daugiau malonios šilumos, ar jau verta ruoštis gerokai vėsesniems orams? Gamtą atidžiai stebintis etnologas Libertas Klimka sako, kad į kai kuriuos ženklus verta atkreipti dėmesį – apie artėjantį orų pasikeitimą gali byloti ne tik paukščių elgesys, bet ir gyvūnų aktyvumas.

Rugsėjo pabaiga Lietuvoje dar lepina šiltesniais orais, tačiau gamtoje jau netrūksta ženklų, kad vėsesni orai ne už kalnų. Ar dar sulauksime daugiau malonios šilumos, ar jau verta ruoštis gerokai vėsesniems orams? Gamtą atidžiai stebintis etnologas Libertas Klimka sako, kad į kai kuriuos ženklus verta atkreipti dėmesį – apie artėjantį orų pasikeitimą gali byloti ne tik paukščių elgesys, bet ir gyvūnų aktyvumas.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujienų portalui tv3.lt etnologas L. Klimka pasakoja pastebėjęs, kad šiuo metu ypač pagausėjo paukščių skrydžių – žąsys jau traukia į pietus, o jų skrydis yra aukštas. Pasak jo, tai gali būti vienas iš ženklų, rodančių, kad dabartinė šiluma ilgai neužsibus.

REKLAMA
REKLAMA

„Dar bobų vasara nesibaigia. Bent jau iki savaitgalio atrodo, kad šilumos dar bus. Nors turbūt ilgai neužsibus tas šiltas oras“, – sako pašnekovas.

REKLAMA

(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo

Į pietus traukiančios žąsys – ženklas apie artėjantį šaltį?

Anot L. Klimkos, šiuo metu gamtoje jau galima pastebėti ryškesnį paukščių judėjimą. Etnologas atkreipia dėmesį į žąsis, kurios jau traukia į pietus, o jų skrydžio aukštis, pasak jo, taip pat gali būti reikšmingas stebint gamtos pokyčius.

„Žąsys skrenda iš šiaurės. Tai rodo, kad tikrai bobų vasara ilgai netruks. Gal jos nujaučia, kad jas gena šalto oro pliūpsniai, todėl skuba į pietus“, – pastebi pašnekovas.

REKLAMA
REKLAMA

L. Klimka aiškina, kad seniau žmonės atidžiai stebėdavo paukščių elgesį ir pagal jį bandydavo suprasti, kas laukia gamtoje.

Pasak jo, jeigu paukščiai skrisdavo žemiau, buvo manoma, kad jie dar pasiliks toje vietovėje, maitinsis ir šiltesni orai užsibus ilgiau. Tuo metu aukštai skrendantys paukščiai galėjo būti suprantami kaip ženklas, kad orai netrukus keisis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kurmiai išdavė, kokios žiemos laukti

Tačiau paukščiai – ne vienintelis gamtos ženklas, į kurį verta atkreipti dėmesį. Etnologas pasakoja pastebėjęs ir kitą šiuo metų laiku svarbų dalyką – vis dar labai aktyvius kurmius.

Anot jo, kaime toks kurmių aktyvumas seniau buvo aiškinamas tuo, kad gyvūnai dar intensyviai ruošiasi žiemai. Buvo manoma, kad prieš šaltesnį laikotarpį kurmiai stengiasi sukaupti daugiau maisto ir įsirausti giliau į žemę.

REKLAMA

„Tai tikėtina, kad žiemą jiems teks iškentėti ir didesnius šalčius. Jie stengsis giliau į žemę įlįsti. Dabar jie stengiasi maitintis, kad galėtų sukaupti“, – aiškina etnologas.

L. Klimka priduria, kad tai nebūtinai reiškia, jog visa žiema bus itin šalta. Pasak jo, šalčiai gali būti trumpalaikiai, o šių laikų orai apskritai pasižymi dideliu kontrastingumu.

REKLAMA

Kokią žiemą žada seni lietuvių orų spėjimai?

Nors dabar orus prognozuoja meteorologai, seniau žmonės į gamtą žvelgdavo gerokai atidžiau ir įvairius jos pokyčius siedavo su būsimais orais. L. Klimka pasakoja, kad vienas iš tokių laikotarpių buvo Mykolinės, kai žmonės atkreipdavo dėmesį net į tai, iš kurios pusės ryte pučia vėjas.

„Per Mykolines žmonės turėdavo įvairių tradicinių spėjimų. Labai svarbu būdavo, koks vėjas ryte, iš kur jis ateina. Pagal rytmečio vėją, saulei tekant, žmonės spręsdavo apie būsimos žiemos charakterį“, – pasakoja etnologas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pagal senąsias lietuvių tradicijas skirtingos vėjo kryptys buvo siejamos su skirtingais žiemos scenarijais.

„Jeigu iš vakarų, tada drėgna žiema su atlydžiais. Jeigu iš rytų, tai labai vėjuota. Jeigu iš šiaurės, tai gili, snieginga“, – sako L. Klimka.

Artimiausia orų prognozė

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia naujausią orų prognozę. Žymesnio lietaus nenumatoma, o temperatūra išliks šilta ir perkops 20 laipsnių.

REKLAMA

Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra 17–21 laipsnis šilumos.

Ketvirtadienį be žymesnio lietaus. Naktį vietomis rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 6–11, dieną 17–22 laipsniai šilumos.

Penktadienį lietaus nenumatoma. Vėjas silpnas. Oro temperatūra naktį 4–9, pajūryje iki 11 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–2 laipsniai šalčio, dieną 17–21 laipsnis šilumos.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų