Gamtos ženklus stebintis lietuvis jau žino, kokia žiema laukia mūsų: patiks ne visiems

Naujienų portalui tv3.lt etnologas L. Klimka pasakoja pastebėjęs, kad šiuo metu ypač pagausėjo paukščių skrydžių – žąsys jau traukia į pietus, o jų skrydis yra aukštas. Pasak jo, tai gali būti vienas iš ženklų, rodančių, kad dabartinė šiluma ilgai neužsibus.
„Dar bobų vasara nesibaigia. Bent jau iki savaitgalio atrodo, kad šilumos dar bus. Nors turbūt ilgai neužsibus tas šiltas oras“, – sako pašnekovas.
Į pietus traukiančios žąsys – ženklas apie artėjantį šaltį?
Anot L. Klimkos, šiuo metu gamtoje jau galima pastebėti ryškesnį paukščių judėjimą. Etnologas atkreipia dėmesį į žąsis, kurios jau traukia į pietus, o jų skrydžio aukštis, pasak jo, taip pat gali būti reikšmingas stebint gamtos pokyčius.
„Žąsys skrenda iš šiaurės. Tai rodo, kad tikrai bobų vasara ilgai netruks. Gal jos nujaučia, kad jas gena šalto oro pliūpsniai, todėl skuba į pietus“, – pastebi pašnekovas.
L. Klimka aiškina, kad seniau žmonės atidžiai stebėdavo paukščių elgesį ir pagal jį bandydavo suprasti, kas laukia gamtoje.
Pasak jo, jeigu paukščiai skrisdavo žemiau, buvo manoma, kad jie dar pasiliks toje vietovėje, maitinsis ir šiltesni orai užsibus ilgiau. Tuo metu aukštai skrendantys paukščiai galėjo būti suprantami kaip ženklas, kad orai netrukus keisis.
Kurmiai išdavė, kokios žiemos laukti
Tačiau paukščiai – ne vienintelis gamtos ženklas, į kurį verta atkreipti dėmesį. Etnologas pasakoja pastebėjęs ir kitą šiuo metų laiku svarbų dalyką – vis dar labai aktyvius kurmius.
Anot jo, kaime toks kurmių aktyvumas seniau buvo aiškinamas tuo, kad gyvūnai dar intensyviai ruošiasi žiemai. Buvo manoma, kad prieš šaltesnį laikotarpį kurmiai stengiasi sukaupti daugiau maisto ir įsirausti giliau į žemę.
„Tai tikėtina, kad žiemą jiems teks iškentėti ir didesnius šalčius. Jie stengsis giliau į žemę įlįsti. Dabar jie stengiasi maitintis, kad galėtų sukaupti“, – aiškina etnologas.
L. Klimka priduria, kad tai nebūtinai reiškia, jog visa žiema bus itin šalta. Pasak jo, šalčiai gali būti trumpalaikiai, o šių laikų orai apskritai pasižymi dideliu kontrastingumu.
Kokią žiemą žada seni lietuvių orų spėjimai?
Nors dabar orus prognozuoja meteorologai, seniau žmonės į gamtą žvelgdavo gerokai atidžiau ir įvairius jos pokyčius siedavo su būsimais orais. L. Klimka pasakoja, kad vienas iš tokių laikotarpių buvo Mykolinės, kai žmonės atkreipdavo dėmesį net į tai, iš kurios pusės ryte pučia vėjas.
„Per Mykolines žmonės turėdavo įvairių tradicinių spėjimų. Labai svarbu būdavo, koks vėjas ryte, iš kur jis ateina. Pagal rytmečio vėją, saulei tekant, žmonės spręsdavo apie būsimos žiemos charakterį“, – pasakoja etnologas.
Pagal senąsias lietuvių tradicijas skirtingos vėjo kryptys buvo siejamos su skirtingais žiemos scenarijais.
„Jeigu iš vakarų, tada drėgna žiema su atlydžiais. Jeigu iš rytų, tai labai vėjuota. Jeigu iš šiaurės, tai gili, snieginga“, – sako L. Klimka.
Artimiausia orų prognozė
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia naujausią orų prognozę. Žymesnio lietaus nenumatoma, o temperatūra išliks šilta ir perkops 20 laipsnių.
Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra 17–21 laipsnis šilumos.
Ketvirtadienį be žymesnio lietaus. Naktį vietomis rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 6–11, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Penktadienį lietaus nenumatoma. Vėjas silpnas. Oro temperatūra naktį 4–9, pajūryje iki 11 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–2 laipsniai šalčio, dieną 17–21 laipsnis šilumos.
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