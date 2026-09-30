Naujausia žinia iš sinoptikų – štai kokie orai laukia

Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra 17–21 laipsnis šilumos.
Ketvirtadienį be žymesnio lietaus. Naktį vietomis rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 6–11, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Penktadienį lietaus nenumatoma. Vėjas silpnas. Oro temperatūra naktį 4–9, pajūryje iki 11 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–2 laipsniai šalčio, dieną 17–21 laipsnis šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 29 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, kai kur iki 10–12 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas Nevėžyje ties Panevėžiu – iki 29 cm. Žymesnis kritimas – Tenenyje ties Miestaliais – iki 31 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 9–19, ežeruose – 13–15, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.
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