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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naujausia žinia iš sinoptikų – štai kokie orai laukia

2026-09-30 06:19 / šaltinis: Meteo.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-30 06:19
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Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia naujausią orų prognozę. Žymesnio lietaus nenumatoma, o temperatūra išliks šilta ir perkops 20 laipsnių.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia naujausią orų prognozę. Žymesnio lietaus nenumatoma, o temperatūra išliks šilta ir perkops 20 laipsnių.

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Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra 17–21 laipsnis šilumos.

(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo sostinėje

Ketvirtadienį be žymesnio lietaus. Naktį vietomis rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 6–11, dieną 17–22 laipsniai šilumos.

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Penktadienį lietaus nenumatoma. Vėjas silpnas. Oro temperatūra naktį 4–9, pajūryje iki 11 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–2 laipsniai šalčio, dieną 17–21 laipsnis šilumos.

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Hidrologinė situacija

Rugsėjo 29 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, kai kur iki 10–12 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas Nevėžyje ties Panevėžiu – iki 29 cm. Žymesnis kritimas – Tenenyje ties Miestaliais – iki 31 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse 9–19, ežeruose – 13–15, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.

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