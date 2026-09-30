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Stichinis reiškinys atkeliaus į Lietuvą netrukus – štai kas laukia

2026-09-30 11:03 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Augustina Kizelytė
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-09-30 11:03
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Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė informavo, kad per Lietuvą slenkantis atmosferos frontas trečiadienio naktį dar vietomis atneš lietaus, tačiau vėliau šalį užvaldys sausesni ir ramesni orai. Iki savaitės pabaigos lietaus beveik nebus, vis dėlto naktys išliks vėsokos, o penktadienį ir šeštadienį dirvos paviršiuje vietomis galimos šalnos.

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė informavo, kad per Lietuvą slenkantis atmosferos frontas trečiadienio naktį dar vietomis atneš lietaus, tačiau vėliau šalį užvaldys sausesni ir ramesni orai. Iki savaitės pabaigos lietaus beveik nebus, vis dėlto naktys išliks vėsokos, o penktadienį ir šeštadienį dirvos paviršiuje vietomis galimos šalnos.

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Pasak sinoptikės, tarp dviejų sausesnių anticiklonų į Lietuvą įsiterpęs atmosferos frontas dar kurį laiką lems permainingesnius orus.

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„Tai atmosferos frontas, įsiterpęs tarp dviejų sausesnių anticiklonų – Burchert ir Arno – slenka per Lietuvą, dar ir trečiadienio naktį kai ką palaistys, ar tik dulkes nuplaus“, – teigė E. Latvėnaitė.

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Vėliau anticiklonai susijungs ir įsitvirtins virš Skandinavijos, Baltijos bei Rytų Europos

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„Susijungę sausi ir ramūs anticiklonai įsitvirtins virš Skandinavijos, Baltijos ir Rytų Europos iki sekmadienio, tad bus be lietaus, pūs nestiprus, dažniausiai nepastovių krypčių vėjas“, – prognozavo sinoptikė.

Naktys bus vėsokos

Nors rudenėjant dienomis Lietuvoje dar bus galima pasidžiaugti gana malonia šiluma, naktys bus gerokai vėsesnės. Pasak E. Latvėnaitės, šiltesni orai labiau įsitvirtins vakarinėje Europos dalyje.

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„Su pietiniais orų srautais šiltas oras plūs, tiesa, vasariška šiluma džiaugsis esantys vakariau nuo mūsų. Mes vis dar būsime riboje tarp labai šiltos orų masės vakaruose ir vėsesnės ryčiau mūsų“, – rašė sinoptikė.

Naktimis temperatūra kai kur nukris gana žemai. Ypač vėsesnės bus giedresnės naktys.

„Tad naktys, ypač giedresnės, bus vėsokos, o penktadienio ir šeštadienio naktimis dirvos paviršiuje, 5 cm aukštyje, vėl galimos šalnos, daugiausia rytinėje Lietuvos pusėje“, – įspėjo E. Latvėnaitė.

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„Dienomis ir pas mus bus gana šilta, oras iki 20 laipsnių ar šiek tiek daugiau šils. Pagal dabartinius duomenis sekmadienį mus vėl gali pasiekti atmosferos fronto debesys, bet tik šiek tiek kai kur palis, bus jau kiek vėsiau“, – toliau tęsė sinoptikė.

Pasak E. Latvėnaitės, savaitės pradžioje Lietuvoje jau bus vėsiau, dažniau palis, sustiprės vakarų ir pietvakarių vėjai.

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„Kitos savaitės pradžia jau permaininga – bus jau vėsiau, protarpiais palis, daugiau pirmadienį, stiprės vakarų, pietvakarių vėjas“, – teigė sinoptikė.

Savaitės orų prognozė

Trečiadienį, rugsėjo 30 d., naktį ir dienos pradžioje šiek tiek palis, daugiausia šiauriniuose rajonuose ir Vidurio Lietuvoje. Naktį šiauriniuose rajonuose bus miglota. Vėjas naktį nepastovus, 2–6 m/s, dieną rytinių krypčių, 4–8 m/s. Naktį temperatūra sieks 5–9°C, vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose 10–12°C. Dieną oras sušils iki 17–21°C, vėsiausia bus šiaurės vakariniuose rajonuose.

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Ketvirtadienį, spalio 1 d., lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą daug kur nusidrieks rūkai. Vėjas rytinių krypčių, 3–8 m/s. Naktį temperatūra sieks 6–10°C, Kuršių nerijoje 11–13°C. Dieną oras sušils iki 17–21°C.

Penktadienį, spalio 2 d., lietaus nenumatoma. Naktį rytiniuose rajonuose nusidrieks rūkai. Vėjas nepastovus, 3–7 m/s. Naktį temperatūra sieks 4–8°C, vėsiausia bus rytiniuose ir pietrytiniuose rajonuose. Čia dirvos paviršiuje galimos 0–2 laipsnių šalnos. Kuršių nerijoje temperatūra sieks 9–11°C. Dieną oras sušils iki 17–19°C.

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Šeštadienį, spalio 3 d., naktį lietaus nenumatoma, dieną ženklesnio lietaus taip pat nebus. Vėjas nepastovus, 3–7 m/s. Naktį temperatūra sieks 3–7°C, vėsiausia bus rytiniuose rajonuose. Dirvos paviršiuje galimos 0–3 laipsnių šalnos, daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Pajūryje temperatūra sieks 8–10°C, šilčiausia bus Kuršių nerijoje. Dieną oras sušils iki 15–19°C, vėsiausia bus rytiniuose rajonuose.

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Sekmadienį, spalio 4 d., protarpiais palis. Naktį lietaus daugiausia sulauks rytiniai ir pietiniai rajonai, vakarinėje šalies pusėje gali nusidriekti rūkai. Vėjas naktį nepastovus, 2–6 m/s, dieną vakarų, pietvakarių, 4–8 m/s. Naktį temperatūra sieks 9–11°C, rytiniuose rajonuose 5–8°C. Dieną oras sušils iki 14–17°C, vėsiausia bus rytuose ir pietryčiuose.

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Pirmadienį, spalio 5 d., naktį ženklesnio lietaus nenumatoma, tačiau daug kur nusidrieks rūkai. Dieną jau daug kur protarpiais palis. Vėjas vakarų, pietvakarių, naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Pajūryje gūsiai sieks 15 m/s. Naktį temperatūra sieks 6–9°C, vakariniuose rajonuose ir pajūryje 10–12°C. Dieną oras sušils iki 14–17°C.

Antradienį, spalio 6 d., šiek tiek palis, daugiausia naktį. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną vakarų, šiaurės vakarų, 7–12 m/s. Pajūryje gūsiai sieks 15 m/s. Naktį temperatūra sieks 7–10°C, pajūryje 11–14°C. Dieną oras sušils iki 14–17°C.

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