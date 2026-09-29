Viename mieste – rekordinis lietus: lijo 34 dienas iš eilės

Dėl iškastinio kuro deginimo išmetamų teršalų skatinama klimato kaita didina drėgmės kiekį atmosferoje, todėl išauga smarkių liūčių tikimybė.
Tokijuje lijo rekordiškai ilgai – 34 dienas iš eilės
Orams visame pasaulyje šiemet įtakos turi ir El Ninjo reiškinys, keičiantis vėjų, atmosferos slėgio ir debesuotumo pobūdį ir galintis vienose vietovėse sukelti smarkias liūtis, o kitose – sausras.
Japonijos sostinėje lietingasis sezonas paprastai būna birželį, tačiau visus vasaros mėnesius miestą reguliariai merkė smarkios liūtys, o platesniame Tokijo regione kilo dideli potvyniai.
Tai buvo ilgiausias lietingų dienų laikotarpis nuo stebėjimų pradžios 1886 m.
Japonijos meteorologijos agentūros (JMA) pareigūnas Masayuki Kyoda AFP sakė, kad „šį mėnesį susidariusią neįprastą meteorologinę situaciją iš dalies lemia El Ninjo“, dėl kurio Ramiajame vandenyne pakyla temperatūra.
„Rudeniniai lietaus frontai užsilaiko ilgiau nei paprastai“, – sakė M. Kyoda, aiškindamas, kad taip yra ir dėl Ramiajame vandenyne ilgiau nei įprastai išsilaikančios aukšto slėgio sistemos.
Pasak jo, nors šio užsitęsusio lietaus negalima tiesiogiai susieti su klimato kaita, pernai paskelbtoje JMA ataskaitoje padaryta išvada, kad „pasaulinis atšilimas daro ilgalaikį poveikį Japonijos orams, be kita ko, didina kritulių kiekį“.
Kitas JMA pareigūnas Kazuhiro Hirono sakė, kad ankstesnis Tokijo rekordas buvo 33 lietingos dienos iš eilės – nuo 2019 m. birželio 27 d. iki liepos 29 dienos.
JMA teigimu, Tokijo centre nuo rugsėjo pradžios iki pirmadienio iškrito 629 mm kritulių – beveik tris kartus daugiau nei įprastai.
Pasak meteorologijos agentūros, šis kiekis artėja prie 1958 m. užfiksuoto rugsėjo rekordo – 670,9 mm.
Tokijuje užsitęsę lietūs fiksuojami tuo metu, kai Tailande dėl neseniai užklupusios galingos meteorologinės sistemos sukeltų potvynių nukentėjo 1,7 mln. žmonių, o nuo rugsėjo vidurio žuvo 23 žmonės.
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