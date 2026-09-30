„Bobų vasara“ skaičiuoja paskutines dienas? Sinoptikai praneša apie staigius orų pokyčius

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Svarbiausias bobų vasaros ženklas – kai pievos pasidabina voratinkliais. Kai kurie žmonės senovėje tikėjo gydomąja kai kurių voratinklių galia. Manė, kad paėmus voratinklį su visu voriuku ir uždėjus ant žaizdos, ši kaipmat užsitrauks. Mokslininkai patvirtino – vorų kuriami stebuklai išties žmogaus kūnui nėra svetimkūnis. Nepasiturinčiose šeimose žaizdas anksčiau buvo įprasta tvarstyti voratinklių vata, kurios daugiausia būdavo prasidėjus bobų vasarai.
„Gale vasaros išsirita voriukai. Per tuos paskutinius atšilimus ir rugsėjo mėnesį, kai mus pasiekia Azorų anticiklonas, kaip dabar, tie maži voriukai pradeda migruoti – leidžia siūlus ir skrenda. Tuo metu mes ir matome daug tų besidraikančių siūlų“, – atskleidė Gamtos tyrimų centro mokslininkas Eduardas Budrys.
Kiek ilgai galėsime mėgautis šiluma?
Mokslininkas aiškino, iš kur galėjo kilti pavadinimas „bobų vasara“. Kai kuriose tarmėse vorai vadinami „bobais“, tad pavadinimas galėjo kilti būtent iš to.
„Manau, kad gretimose tautose – vokiečių Altweibersommer (senų moterų vasara), lenkų Babje lato ir rusų Babje leto – vis dėlto bobų vasara kilo nuo bobų, nuo senų moterų“, – E. Budrys.
Senosios kultūros tyrinėtoja Gražina Kadžytė sakė, kad ir kaip bevadintume bobų vasarą, mūsų senoliai šiltesnio metų laiko rugsėjį dar bobų vasara nevadintų. Laukdavo, kol Lietuvą aplankys didesnis šaltukas, o po jo ateis atšilimas – tai ir reikšdavo bobų vasaros laiką.
Sinoptikai sako, kad pirmosios, nors ir labai nedrąsios, šalnos jau buvo pasirodžiusios, tad šiltasis laikas po jų pelnytai vadinamas bobų vasara. Pasimėgauti ja reikia iš peties, mat ilgai ji neužsibus. Iki sekmadienio kai kur orai šils net iki 21 laipsnio.
„O nuo sekmadienio temperatūra jau šiek tiek kris – dieną bus žemesnė, 14–19 laipsnių, didėja ir lietaus tikimybė. Bet irgi – kol kas tik pavienėse vietovėse“, – prognozuoja meteo.lt sinoptikė Edita Gečaitė.
Pirmosios šio rudens šalnos dirvos paviršiuje užfiksuotos Varėnoje ir Molėtuose. Penktadienį ir šeštadienį sinoptikai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose vėl prognozuoja šalnas – iki 3 laipsnių šalčio dirvos paviršiuje.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.