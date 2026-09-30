Mokslo metai Jokūbui prasidėjo tik rugsėjo pabaigoje: mokyklos direktorius kaltina mamą

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Judėjimo negalią turintiems vaikams mokykla privalo užtikrinti atvežimą į pamokas, tačiau, kaip pasakojo Jokūbo mama, kone mėnesį ugdymo įstaiga nepajėgė surasti autobusiuko dėl cerebrinio paralyžiaus tik neįgaliojo vežimėliu judančiam Jokūbui.
„Kiek eidavau, klausdavau, skambindavau, netgi rašydavau... Prieš kelias dienas parašiau, kreipiausi, bet nesulaukiau jokio atsakymo. Mums niekas ničnieko nesako – tiesiog praneša, kad nėra pavežėjimo ir neaišku, kada bus“, – pasakojo Jokūbo mama Irma Mickevičiūtė.
Direktorius kaltę verčia mamai
Pati mama tris kartus Jokūbą į pamokas nuvežė socialiniu taksi, bet jį užsisakyti nėra lengva, todėl dvyliktoje klasėje besimokantis vaikinas mokyklos praktiškai nelanko.
Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos, kurioje mokosi Jokūbas, direktorius sakė, kad kasmet sostinėje daugėja vaikų, kuriuos dėl negalios reikia pavežti į mokyklą, o pavežėjų trūksta.
„Tada vyksta derinimai, kada gali paimti, kada negali. Mes buvome paruošę vienokį tvarkaraštį, dabar ruošiame kitokį“, – tikino Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius Rytis Komičius.
Direktorius dalį kaltės dėl to, kad Jokūbas kone mėnesį negali atvažiuoti į mokyklą, verčia jo mamai. Pavyzdžiui, pamokos prasideda 9 valandą, o mama nori, kad Jokūbą į mokyklą atvežtų dešimtai.
„Visas tas stumdymasis vyksta derinant vežėjo galimybes ir mokinio motinos norus, kada vaikas turi atvykti į mokyklą“, – sakė R. Komičius.
„Labai keistas kaltinimas. Direktorius tikriausiai jokių kitų argumentų nerado, nes Jokūbo grafikas visada toks nuo devintos klasės“, – reagavo I. Mickevičiūtė.
Privalės kompensuoti prarastas pamokas
Kad Jokūbas vėliau važiuotų į mokyklą, anot mamos, reikia ne dėl jos įgeidžio, o dėl berniuko sveikatos – jis negali keltis labai anksti, o pasiruošimas užima laiko.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pozicija kategoriška – mokiniai privalo mokytis nuo rugsėjo pirmosios, o ne nuo jos pabaigos.
„Mokyklos dar prieš rugsėjį žino mokinių skaičių, kokie vaikai ateis, kokie jų poreikiai, ir tam reikia pasiruošti. Pavežėjimas turi būti suorganizuotas jau rugsėjo pirmajai. Negali taip būti, kad vaikai nevežami į mokyklą“, – sakė švietimo viceministras Jonas Petkevičius.
Vos tik TV3 žurnalistai kreipėsi į mokyklą ir savivaldybę, mamai tą pačią dieną paskambino mokyklos darbuotoja ir pranešė, kad kitą dieną Jokūbas bus nuvežtas į mokyklą. Tiesa, kol kas mokykla rado įmonę, kuri veš tik dvi dienas. Tai rodo, kad mokykla į vežėjus turėjo kreiptis dar vasarą.
Anot Švietimo ministerijos, mokykla privalo suorganizuoti papildomas pamokas, kad Jokūbas pavytų bendraklasius.
„Pamokos, kurias vaikas praleido dėl mokyklos kaltės, tikrai turi būti kompensuojamos. Jam turi būti suteikta švietimo pagalba, kad galėtų likviduoti mokymosi spragas“, – kalbėjo J. Petkevičius.
Pavežėjimo problemą šioje gimnazijoje žada nagrinėti ir Vilniaus miesto savivaldybė.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.