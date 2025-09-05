Vytauto Didžiojo gimnazijos vadovas: švietimo lyderystė prasideda nuo drąsos keisti sistemą

Pernai Vilniaus mokyklų metų vadovu išrinktas R. Komičius, jau šeštoje klasėje žinojo, kokiu keliu eis – pašaukimas į mokyklą lydėjo jį visą laiką, rašoma VšĮ „Švietimas numeris vienas“ pranešime spaudai.
„Man labai patinka dirbti su jaunimu, nes šiame darbe matau tikrąją prasmę. Juk mokykloje galiu kurti, įkvėpti ir palikti dalelę savęs – ne tik žinias, bet ir požiūrį į gyvenimą, vertybes ar idėjas. Aš labai tikiu jaunimu, ypač šiuolaikiniu, jų kūrybiškumu, laisvumu, jautrumu pasauliui ir noru kurti jį geresnį“, – pasakoja R. Komičius, vadovaujantis gimnazijai šeštus metus.
Reikia ir sėkmių, ir iššūkių
Kitas svarbus vadovą motyvuojantis veiksnys – mokyklos žmonės, jų sėkmės ir galimybė visiems kartu užkariauti naujas aukštumas.
„Kai bendruomenės narių akys spindi, kai visi kartu įgyvendiname idėjas, kai džiaugiamės bendrais ar individualiais laimėjimais – tai tikroji motyvacija. Tačiau man patinka ir iššūkiai: jie verčia ieškoti naujų sprendimų, augti, nebijoti klysti ir siekti aukštesnės kokybės. Bet svarbiausia – žmonės ir rezultatai. Tai, ką sukuriame kartu. Po didelių sėkmių, patikėkit, būna net sunku užmigti, atrodo, gauni labai stiprų energijos pliūpsnį, norisi šypsotis ir strykčioti!“, – pasakoja R. Komičius.
Keičia mokyklos filosofiją
Didžiausiu savo pastarojo meto pasiekimu Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius įvardija Tarptautinio bakalaureato diplomo programos įgyvendinimą.
„Tai milžiniškas pokytis, pavertęs mus antra valstybine gimnazija Vilniuje, kurioje mokiniai gali mokytis šių programų nemokamai. Šiuo metu siekiame gauti ir Tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo akreditaciją. Tai bus dar vienas žingsnis link mokyklos tarptautiškumo ir ugdymo filosofijos kaitos“, – sako R. Komičius.
Jis išskiria ir kitus pokyčius, kurie pakeitė gimnazijos gyvenimą ir padėjo išauginti mokyklą, kurią formuoja pati bendruomenė, ir kurioje, vadovo teigimu, gera mokytis bei būti drauge.
„Kartu su mokytojais sukūrėme pamokos kokybės kriterijus, įgyvendinome profesionalią rinkodaros kampaniją, aktyviai naudojame socialinius tinklus. Įtvirtinome ir sisteminį diferencijavimą – nuo gabių vaikų ugdymo iki pagalbos mokymosi sunkumų turintiems. Taip pat sukūrėme profilių sistemą, orientuotą į karjeros ugdymą ir tiriamąją veiklą. Na, o bendruomenę sutelkia grandioziniai mokyklos renginiai su Lietuvos scenos žvaigždėmis“, – vardija R. Komičius.
Augimas – ne privilegija, o kasdienybė
R. Komičiaus teigimu, gimnazijoje įgyvendinti pokyčiai atsispindi tiek mokinių pasiekimuose, tiek jų savijautoje.
„Pamokos kokybės sistema ir diferencijavimas davė vaisių – mūsų mokiniai pasiekia aukščiausių rezultatų, bet kartu jaučiasi priimti tokie, kokie yra. Ugdymas tampa vis labiau tarptautinis, orientuotas į mokinį, įtraukus ir grįstas fenomenais. Keičiasi pati filosofija – mokykla tampa erdve, kurioje kiekvienas atranda vietą, kur augimas nėra privilegija, o kasdienybė“, – kalba vadovas.
Tam, kad mokytojai galėtų skirti dar daugiau laiko tiesioginiam darbui su mokiniais bei kūrybiškumui, R. Komičius su komanda diegia mokykloje naujas technologijas.
„Šiuo metu pradedame dirbtinio intelekto (DI) revoliuciją mokykloje. Norime, kad per artimiausius metus atsirastų DI asistentai, galintys padėti mokytojams atlikti rutininį darbą – nuo pamokos planavimo, vertinimo įrankių kūrimo iki grįžtamojo ryšio mokiniams“, – atskleidžia vadovas.
Semiasi įkvėpimo iš kitų lyderių
Idėjų ateičiai R. Komičius semiasi tiek iš kitų mokyklų vadovų, tiek iš verslo lyderių. Jis dalyvauja Švietimo vadovų klube, kuriame organizacijos „Švietimas #1” ir „Lietuvos Junior Achievement” vienija pažangiausius šalies mokyklų vadovus.
„Klubas – tai tikra kompetencijų kalvė. Jau pritaikiau jame išmoktą „flow“ darbo metodiką, įgūdžius bendrauti su žiniasklaida, o didelį įspūdį daro susitikimai su verslo organizacijų lyderiais, kurie pastiprina ir leidžia suprasti, kad versle procesai ir iššūkiai yra lygiai tokie patys! Tai leidžia žvelgti į švietimą ne tik kaip į mokyklą, bet ir kaip į didžiulę gyvą organizaciją, kuriai reikia vadybos, strategijos, inovacijų ir drąsių sprendimų“, – pažymi vadovas.
Lietuvos švietimo kelias
Norint, kad visoje Lietuvos švietimo sistemoje įvyktų proveržis, visų pirma yra būtinas rimtas požiūris į šią sritį.
„Turime turėti drąsią lyderystę, kuri nebijo kritikos. Reikia pripažinti sritis, kurios stringa, ir realiai jas spręsti: mokinių užduočių vertinimą, kuris tiesiogiai atsispindi valstybiniuose egzaminuose, pedagogų rengimą ir gąsdinantį mokytojų trūkumą. Taip pat būtinas holistinis požiūris į ugdymo programas – daugiau tarpdalykinės integracijos, daugiau savivaldos, kad mokiniui formuotųsi stiprūs kognityviniai ryšiai, o mokymasis atrodytų prasmingas ir malonus. Švietimo sėkmė slypi drąsoje iš esmės keisti sistemą, o ne vien ją lopyti“, – teigia vadovas.
Nepaisant šių iššūkių, R. Komičius tiki Lietuvos švietimo potencialu. Viena iš pagrindinių šio tikėjimo priežasčių – Lietuvos jaunimas.
„Mūsų jaunimas – didelis pranašumas. Jis yra smalsus, kūrybiškas, atviras pasauliui, – džiaugiasi R. Komičius. – Taip pat turime ir kompetentingų ekspertų, kurie gali padėti ieškoti sprendimų švietimo problemoms. Mokyklų aprūpinimas gerėja, o ugdymas juda „geros mokyklos“ koncepcijos link, artėjančios prie šiaurietiško modelio. Tai teikia vilčių, kad galime kurti kokybišką, modernų ir įtrauktį skatinantį švietimą.“
Patarimas ateities lyderiams
Paklaustas, ką patartų kitiems švietimo vadovams, R. Komičius neslepia, mokyklos vadovo pozicija reikalauja daug.
„Vadovo pozicija nėra tik prestižo ar formalios „varnelės“ klausimas. Čia reikia tikro atsidavimo. Tai atsakingas, įdomus ir prasmingas darbas, nuo kurio labai daug priklauso. Mokyklos vadovas gali tapti tikru pokyčių architektu, jei tik turi noro, drąsos ir vizijos“, – pažymi R. Komičius.
Dar tik svarstantiems apie karjerą švietimo srityje vadovas pataria paprastai: „Jei nori kurti prasmę, matyti jaunų žmonių augimą ir pats kartu augti – tai yra ta veikla, kurioje tikrai turi dalyvauti, ir dalyvauti nebijant būti autentišku, nes būtent tai įkvepia kitus!“
