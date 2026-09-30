Sulaikytas šiauliečius gąsdinęs vyras: prieš kameras demonstravo lytinius organus, mėtė petardas

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Prie automobilių pardavimo aikštelės Šiauliuose naktį atvažiuoja automobilis, iš kurio išlipęs vyras, atsisegęs kelnes, bando demonstruoti savo lytinį organą. Iš bagažinės ištraukia vainiką ir nuneša jį prie vartų – tokį vaizdą užfiksavo vienos įmonės vaizdo kameros.
„Ketvirtadienį naktį pas mus prasidėjo, per naktį fejerverkai, pradžioje gavome dovanų lytinį organą, gavom „Nutelos“, turbūt, per tvorą permestą gavom. Ir neaišku, kokiu tikslu“, – pasakoja tapatybės atskleisti nenorintis vyras.
Vyrą sulaikė, perdavė medikams
Aikštelės šeimininkas sako, kad šio vyro nepažįsta ir šie grasinimai jam nepasirodė juokingi. Vyras kreipėsi į policiją ir socialiniuose tinkluose išplatino vaizdo įrašą, siūlydamas 2 tūkst. eurų premiją, jei kas padės surasti juos terorizuojantį asmenį. Nežinia, ar dėl premijos, bet šiauliečiai greitai atpažino įtariamąjį. Kitoje miesto vietoje tas pats vyras išdaužė automobilio galinį stiklą, palikdamas jame panašų vainiką.
„Nustatėme greitai, kas tai per žmogus, pasijungė policija ir šeštadienį antrą nakties jis buvo sugautas. Pas jį rasta galimai narkotinių medžiagų, daug atributikos mašinoje. Ar pilnatis suveikė, ar ką, jis savo „Facebook“ profilyje buvo įsidėjęs kanistrą benzino, „Super Warrior“ pasirašęs, kad jis dabar bus kovotojas“, – atskleidžia vyras.
„Praėjusią naktį buvo sulaikytas 36-erių vyras, pas kurį rasta narkotinių medžiagų, policija taip pat iškvietė ir medikus, perdavė jiems, nes reikia įvertinti jo medicininę būklę“, – sako policijos atstovas Artūras Šliavas.
Nors labai daug nuostolių vyras aikštelėje nepridarė, vis tik verslininkams reikėjo ir naktį budėti, stebėti, ar įsibrovėlis nesugrįžo. Aikštelės savininkas pasakoja, kad į jo teritoriją skrido petardos, buteliai.
Naktį teritorijoje budėjo pareigūnai
Verslininkas Audrius Kasparas pasakoja, kad į jo teritoriją skrido konfeti.
„Pas mane šautas galingas konfeti per vartus, tai tokios neramios naktys, nes nežinai, kada kas gali atsitikti. Šiaulių pareigūnai padėjo visą naktį budėti“, – pasakoja A. Kasparas.
Vyras sako anksčiau pastebėjęs įtariamąjį prie savo sportinio automobilio, o vėliau prie jo rado „Nutellos“ stiklainį:
„Jį mačiau prie, braižantis aplink automobilį, ir penktadienį vakare buvo padėtas daiktas prie automobilio su perspėjimu.“
Kas paskatino vyrą elgtis taip neadekvačiai, aiškinsis tyrėjai, kol kas įsibrovėlis lieka medikų globoje.
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