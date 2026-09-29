TV3 Žinios. Lietuva atsidurs po JK branduoliniu skėčiu?; Vyriausybė gali sulaužyti savo įsipareigojimą?; Turguose – rudens uogų derlius

Vyriausybė gali sulaužyti savo įsipareigojimą valstybės biudžeto deficito neviršyti 3 proc. Bendrojo vidaus produkto (BVP). Premjeras jau kalba, kad įsipareigojimų ir pažadų rinkėjams tiek daug, kad gali tekti skolintis kitąmet daugiau. Prezidentas didesnei skolai neprieštarauja, jei ji didės dėl išlaidų gynybai Tačiau ekonomistai ragina valdančiuosius ne didinti skolą, o mažiau taškyti mokesčių mokėtojų pinigus.
Rudeninės uogos ne tik uogienėms virti. Žmonės vis dažniau prisimena senolių patarimus ir iš gamtos gėrybių ruošia atsargas šaltajam sezonui sveikatai stiprinti. Visuomenės sveikatos specialistė patvirtina, rudeninės uogos išties naudingos dėl gausos juose esančių vitaminų, antioksidantų ir kitų vertingų medžiagų. Tik svarbu jų ruošiant nesugadinti.
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