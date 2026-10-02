Lietuvos kariai išlydėti į tarptautinę operaciją

Į artimiausią pusmetį truksiančią misiją išlydėti KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės pagrindu suformuoto pėstininkų būrio kariai bei kariai iš kitų Lietuvos kariuomenės vienetų.
Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, Kosove Lietuvos kariai bus integruoti į Vokietijos kontingentą ir vykdys įvairias užduotis, prisidėdami prie saugumo ir stabilumo užtikrinimo regione. KFOR – viena ilgiausiai trunkančių NATO operacijų. Šiuo metu joje tarnauja apie 4 600 karių iš 31 sąjungininkų ir partnerių šalies.
„Šiandien pusei metų išlydime trečiąją Lietuvos karių rotaciją į NATO operaciją KFOR Kosove, Vokietijos kontingento sudėtyje. Mūsų partnerystė su Vokietija šiandien stipresnė nei bet kada: kol vokiečių kariai stiprina Lietuvos gynybą čia, mūsų kariai kartu su jais prisideda prie saugumo Balkanuose. Sąjungininkų gynyba remiasi abipuse atsakomybe, pasitikėjimu ir pasirengimu veikti kartu ten, kur to reikia“, – kalbėjo krašto apsaugos viceministras Gabrielis Gorbačevski.
KASP vadas pasiuntė svarbią žinutę
KFOR kontingento būrio vadui kpt. S. Afanasjevui Krašto apsaugos viceministras įteikė Lietuvos Respublikos vėliavą. KASP vadas būriui patikėjo Krašto apsaugos savanorių pajėgų žygio vėliavą, o visiems išvykstantiems kariams tradiciškai įteikti suvenyrai atminčiai.
„Neišvengiamai bus tokių dienų, kai didžiuositės tuo, ką darote, bet bus ir tokių dienų, kai norėsis, kad laikas eitų greičiau.
Tuomet prisiminkite, dėl ko išvykote: ne dėl nuotraukų, ne dėl paskatinimų, ne dėl skambių žodžių. Išvykstate dėl to, kad esate Lietuvos kariuomenės kariai, turite užduotį ir privalote ją atlikti. Atlikti ją profesionaliai, susitelkus ir garbingai“, – savo kalboje linkėjo KASP vadas Plk. Ramūnas Jurskis.
Patys kariai į misiją išvyksta nusiteikę ryžtingai ir su pasididžiavimu dėl nueito pasirengimo kelio.
„Geros emocijos, daug buvo ruoštasi šitai misijai ir šiandiena vainikuoja tą pasiruošimo etapą. KASP tarnauju nuo 2018-ųjų ir jau jaučiausi tikrai užaugęs, pribrendęs tam iššūkiui. Norisi įgyti naujų įspūdžių, kuriais su pasididžiavimu galėsiu pasidalinti su savo vaikais, artimaisiais, savo bendruomene“, – kalbėjo išvykstantis karys savanoris.
KFOR misija prasidėjo 1999 m. birželio 12 d. Nuo tada joje jau tarnavo apie 600 Lietuvos karių. Lietuvos karių dalyvavimas misijoje, integruojantis į Vokietijos kontingentą, yra vienas iš Lietuvos indėlių į NATO bendrų pastangų užtikrinti stabilumą regione bei tarptautinį saugumą.
KASP karių dalyvavimas tarptautinėse operacijose tapo galimas 2004 m. kovo 17 d., Lietuvos Vyriausybei priėmus nutarimą, kuriuo leista į tarptautines operacijas siųsti ir karius savanorius.
Nuo tada tarptautinėse operacijose Kosove, Irake, Afganistane, Ukrainoje ir Malyje jau dalyvavo apie 1500 KASP profesinės karo tarnybos karių ir karių savanorių.
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