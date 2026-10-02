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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos kariai išlydėti į tarptautinę operaciją

2026-10-02 19:22 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-02 19:22
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Rokiškyje penktadienį įvyko Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) karių išlydėtuvių į NATO vadovaujamą tarptautinę operaciją Kosove (KFOR) ceremonija.

Lietuvos kariai išlydėti į tarptautinę operaciją Kosove (nuotr. gr. Michail Lysenko)
GALERIJA (4)

Rokiškyje penktadienį įvyko Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) karių išlydėtuvių į NATO vadovaujamą tarptautinę operaciją Kosove (KFOR) ceremonija.

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Į artimiausią pusmetį truksiančią misiją išlydėti KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės pagrindu suformuoto pėstininkų būrio kariai bei kariai iš kitų Lietuvos kariuomenės vienetų. 

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Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, Kosove Lietuvos kariai bus integruoti į Vokietijos kontingentą ir vykdys įvairias užduotis, prisidėdami prie saugumo ir stabilumo užtikrinimo regione. KFOR – viena ilgiausiai trunkančių NATO operacijų. Šiuo metu joje tarnauja apie 4 600 karių iš 31 sąjungininkų ir partnerių šalies.

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(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvos kariai išlydėti į tarptautinę operaciją Kosove

„Šiandien pusei metų išlydime trečiąją Lietuvos karių rotaciją į NATO operaciją KFOR Kosove, Vokietijos kontingento sudėtyje. Mūsų partnerystė su Vokietija šiandien stipresnė nei bet kada: kol vokiečių kariai stiprina Lietuvos gynybą čia, mūsų kariai kartu su jais prisideda prie saugumo Balkanuose. Sąjungininkų gynyba remiasi abipuse atsakomybe, pasitikėjimu ir pasirengimu veikti kartu ten, kur to reikia“, – kalbėjo krašto apsaugos viceministras Gabrielis Gorbačevski.

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KASP vadas pasiuntė svarbią žinutę

KFOR kontingento būrio vadui kpt. S. Afanasjevui Krašto apsaugos viceministras įteikė Lietuvos Respublikos vėliavą. KASP vadas būriui patikėjo Krašto apsaugos savanorių pajėgų žygio vėliavą, o visiems išvykstantiems kariams tradiciškai įteikti suvenyrai atminčiai.

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„Neišvengiamai bus tokių dienų, kai didžiuositės tuo, ką darote, bet bus ir tokių dienų, kai norėsis, kad laikas eitų greičiau.

Tuomet prisiminkite, dėl ko išvykote: ne dėl nuotraukų, ne dėl paskatinimų, ne dėl skambių žodžių. Išvykstate dėl to, kad esate Lietuvos kariuomenės kariai, turite užduotį ir privalote ją atlikti. Atlikti ją profesionaliai, susitelkus ir garbingai“, – savo kalboje linkėjo KASP vadas Plk. Ramūnas Jurskis.

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Patys kariai į misiją išvyksta nusiteikę ryžtingai ir su pasididžiavimu dėl nueito pasirengimo kelio.

„Geros emocijos, daug buvo ruoštasi šitai misijai ir šiandiena vainikuoja tą pasiruošimo etapą. KASP tarnauju nuo 2018-ųjų ir jau jaučiausi tikrai užaugęs, pribrendęs tam iššūkiui. Norisi įgyti naujų įspūdžių, kuriais su pasididžiavimu galėsiu pasidalinti su savo vaikais, artimaisiais, savo bendruomene“, – kalbėjo išvykstantis karys savanoris.

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KFOR misija prasidėjo 1999 m. birželio 12 d. Nuo tada joje jau tarnavo apie 600 Lietuvos karių. Lietuvos karių dalyvavimas misijoje, integruojantis į Vokietijos kontingentą, yra vienas iš Lietuvos indėlių į NATO bendrų pastangų užtikrinti stabilumą regione bei tarptautinį saugumą.

KASP karių dalyvavimas tarptautinėse operacijose tapo galimas 2004 m. kovo 17 d., Lietuvos Vyriausybei priėmus nutarimą, kuriuo leista į tarptautines operacijas siųsti ir karius savanorius. 

Nuo tada tarptautinėse operacijose Kosove, Irake, Afganistane, Ukrainoje ir Malyje jau dalyvavo apie 1500 KASP profesinės karo tarnybos karių ir karių savanorių.

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