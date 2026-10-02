Buinickas po kovos su Mineiro kirto teisėjams: „Nesu to matęs“

Po kovos O. Buinickas socialiniuose tinkluose teigė, kad dvikovos metu patyrė vieną skausmingiausių traumų savo karjeroje. Lietuvis taip pat apkaltino varžovą atlikus nelegalų smūgį.
„Praeitą šeštadienį sukovojau pačią skausmingiausią kovą savo karjeroje. Ji buvo labai purvina iš mano priešininko pusės. Nelegalus smūgis, kada ringo teisėjas pasakė STOP. Braziliškas steroidų gabalas po dviejų sekundžių spyrė man į koją iš visų jėgų ir aš nukritau ant žemės bei pradėjau raitytis iš skausmo“, – rašė O. Buinickas.
Pasak kovotojo, po šio epizodo jam plyšo kojos raumuo ir jis svarstė, ar apskritai galės tęsti dvikovą.
„Iškart plyšo kojos raumuo, jau maniau, kad nebeatsistosiu ir teks nutraukti kovą, bet subūriau visas jėgas ir atsistojau. Ir ne šiaip sau atsistojau, bet dar dominavau kitus du raundus prieš jį. Kaip ir pirmąjį raundą“, – teigė O. Buinickas.
Vis dėlto teisėjai pergalę skyrė R. Mineiro. O. Buinickas neslėpė nesuprantantis tokio sprendimo.
„Mane klausia, kodėl jis laimėjo? Atsakymo į tai neturiu, klauskite teisėjų, kurie nepasakė net kokiu taškų skirtumu jis laimėjo kovą, tiesiog pasakė – du prieš vieną. Beje, nuo kada pagyvenusios moterys skaičiuoja profesionalių kovotojų taškus? Nesu to matęs. Bet ne esmė“, – rašė lietuvis.
O. Buinickas taip pat pareiškė manantis, kad jo pergalę matė didžioji dalis arenoje buvusių žiūrovų.
„Esmė tame, kad aš pralošiau kovą, kurią laimėjau, ir tai matė visi 15 tūkstančių žmonių arenoje ir trigubai daugiau prie televizijos ekranų“, – savo vertinimą išsakė kovotojas.
Lietuvis teigė pasidalijęs nelegalaus smūgio vaizdo medžiaga bei nuotraukomis, kuriose matoma jo sužalota koja.
Nepaisant patirto pralaimėjimo ir traumos, O. Buinickas tikino neketinantis sustoti. Kovotojas padėkojo jį palaikiusiems žmonėms ir pažadėjo sugrįžti į ringą.
„Dėkingas visiems jums už begalę žinučių, komentarų ir skambučių. Jūs suteikėte man daug jėgų po kovos ir dabar prasidės gydymas bei reabilitacija, ir aš sugrįšiu į ringą daug stipresnis“, – teigė O. Buinickas.
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