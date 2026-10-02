Dirkstys nesigaili savo poelgio po kovos: „Publika dar turėjo emocijų, aš jau turėjau kitų reikalų“

D. Dirkstys iš karto paliko ringą ir nelaukė, kol varžovo ranka bus iškelta į viršų. Kovotojas taip pat nepasveikino S. Maslobojevo, nors pagarba varžovui po kovos yra įprasta kovos menų tradicijos dalis. Negana to, D. Dirkstys vėliau neatėjo ir į spaudos konferenciją.
„O ko man buvo likti tame ringe? Pasveikinti varžovą, kad gavau traumą? Pažiūrėti, kaip jis šūkauja į viršų? Ar pasilikti kalbai, kurios dalis publikos vis tiek nebūtų leidusi išgirsti? Mikrofonas būtų buvęs mano, garso takelis – publikos“, – savo poziciją išdėstė D. Dirkstys.
Kovotojas pripažino, kad tą vakarą nesilaikė įprasto diplomatinio protokolo, tačiau pabrėžė, jog iš ringo išėjo tik po kovos pabaigos.
„Tą vakarą diplomatinio protokolo neišlaikiau, bet iš ringo išėjau jau pasibaigus kovai, ne jai vykstant. Šitą skirtumą patogu pamiršti, kai žodis „pabėgo“ geriau renka peržiūras“, – teigė D. Dirkstys.
Anot jo, tuo metu jam vakaras jau buvo pasibaigęs, nors arenoje emocijos dar neslūgo.
„Man tas vakaras buvo baigtas. Publika dar turėjo emocijų, aš jau turėjau kitų reikalų“, – pridūrė kovotojas.
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