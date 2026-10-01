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Dirkstys paskelbė netikėtą žinią, o Maslobojevo mylimoji netylėjo: „Pasakysiu paprastai“

2026-10-01 16:29 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-01 16:29
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Po pralaimėjimo Sergejui Maslobojevui Dominykas Dirkstys paskelbė baigiantis profesionalaus kovotojo karjerą. Kovotojas pripažino, kad paskutinę savo kovą įsivaizdavo visai kitaip, tačiau nuolatinis gydymasis, pasiruošimas kovoms ir abejonės dėl rankos būklės jį išvargino tiek fiziškai, tiek emociškai.

Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.
GALERIJA (40)

Po pralaimėjimo Sergejui Maslobojevui Dominykas Dirkstys paskelbė baigiantis profesionalaus kovotojo karjerą. Kovotojas pripažino, kad paskutinę savo kovą įsivaizdavo visai kitaip, tačiau nuolatinis gydymasis, pasiruošimas kovoms ir abejonės dėl rankos būklės jį išvargino tiek fiziškai, tiek emociškai.

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(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys (09.26)

D. Dirkstys teigė dabar besirenkantis sveikatą ir ateitį už ringo ribų. Nors po paskutinės kovos liko nusivylimo, pats kovotojas didžiuojasi nueitu keliu, per kurį tapo čempionu ir buvo vienas iš tų, kurie labiausiai prisidėjo prie Lietuvos kovinio sporto populiarumo augimo. Atsisveikindamas su profesionaliu sportu D. Dirkstys padėkojo treneriams ir komandai, artimiesiems, rėmėjams bei visiems jį palaikiusiems žmonėms. Jis taip pat pabrėžė, kad ringui atidavė daug savęs, tačiau iš šio etapo išsineša patirtis ir prisiminimus, kurie liks visam gyvenimui.

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Šis D. Dirksčio sprendimas socialiniuose tinkluose sukėlė įvairių reakcijų.

„Pasakysiu paprastai – aš nepadariau nieko tokio, ko žmogus nepadarė pats sau“, – teigė S. Maslobojevo mylimoji Santa Mišenytė, prieš tai viešai suabejojusi, ar D. Dirkstys išties patyrė traumą.

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Lietuvos plaukimo žvaigždė Danas Rapšys išreiškė viltį, kad D. Dirkstys tik pajuokavo: „Tikiuosi, kad čia bajeris“.

Tuo tarpu su D. Dirksčiu poruojama viena perspektyviausių Lietuvos sprinterių Ieva Šadžiūtė pridėjo trumpą komentarą: „Vienintelis ir nepakartojamas“.

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