Dirkstys paskelbė netikėtą žinią, o Maslobojevo mylimoji netylėjo: „Pasakysiu paprastai“

D. Dirkstys teigė dabar besirenkantis sveikatą ir ateitį už ringo ribų. Nors po paskutinės kovos liko nusivylimo, pats kovotojas didžiuojasi nueitu keliu, per kurį tapo čempionu ir buvo vienas iš tų, kurie labiausiai prisidėjo prie Lietuvos kovinio sporto populiarumo augimo. Atsisveikindamas su profesionaliu sportu D. Dirkstys padėkojo treneriams ir komandai, artimiesiems, rėmėjams bei visiems jį palaikiusiems žmonėms. Jis taip pat pabrėžė, kad ringui atidavė daug savęs, tačiau iš šio etapo išsineša patirtis ir prisiminimus, kurie liks visam gyvenimui.
Šis D. Dirksčio sprendimas socialiniuose tinkluose sukėlė įvairių reakcijų.
„Pasakysiu paprastai – aš nepadariau nieko tokio, ko žmogus nepadarė pats sau“, – teigė S. Maslobojevo mylimoji Santa Mišenytė, prieš tai viešai suabejojusi, ar D. Dirkstys išties patyrė traumą.
Lietuvos plaukimo žvaigždė Danas Rapšys išreiškė viltį, kad D. Dirkstys tik pajuokavo: „Tikiuosi, kad čia bajeris“.
Tuo tarpu su D. Dirksčiu poruojama viena perspektyviausių Lietuvos sprinterių Ieva Šadžiūtė pridėjo trumpą komentarą: „Vienintelis ir nepakartojamas“.
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