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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Mineiro smūgių pasekmės – skaudžios: Buinickui gresia rimta operacija

2026-10-01 15:23 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-01 15:23
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Daugiau nei 15 tūkst. žiūrovų akivaizdoje Kauno „Žalgirio“ arenoje praūžęs „UTMA 19“ turnyras tapo didžiausiu kovinio sporto renginiu Lietuvos istorijoje.

Rodrigo Mineiro – Oskaras Buinickas | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.
GALERIJA (13)

Daugiau nei 15 tūkst. žiūrovų akivaizdoje Kauno „Žalgirio“ arenoje praūžęs „UTMA 19“ turnyras tapo didžiausiu kovinio sporto renginiu Lietuvos istorijoje.

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Šiame turnyre įvyko ir svorio kategorijos iki 81 kg aštuntuko ketvirtfinalio kovos. Vienoje iš jų Rodrigo Mineiro įveikė Oskarą Buinicką. Iš R. Mineiro pirmajame raunde buvo atimtas taškas už nelegalų smūgį po teisėjo sustabdymo, tačiau brazilas užtikrintai atakavo lietuvio kojas, o gautą nugalėtojo medalį atidavė jį atlydėjusiam Ignui Barysui.

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Lietuvis po kovos dalinosi vaizdais, kaip, vos paeidamas, keliavo link medikų automobilio. Nors nuo kovos jau praėjo keletas dienų, situacija nepagerėjo, o O. Buinickas atsidūrė ligoninėje.

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„Žodžiu... Buvo atėjęs gydytojas ir sakė kad situacija blogėja ir tinimas nemažėja. Jeigu iki rytojaus nepagerės, reikės daryti operaciją ir įpjauti koją nuo kelio iki pėdos ir išsiurbti kraują, nes darosi krešulys. Negaliu nueiti net pasisioti... Privalau gulėti lovoje ir nejudėti. Iš ligoninės neišleidžia ir manau viskas užtruks ilgiau nei maniau...“, – teigė kovotojas.

Tuo tarpu nešvariai kovojęs R. Mineiro pateko į pusfinalį, kur susitiks su Deividu Jemeljanovu.

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