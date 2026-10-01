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Pikul suabejojo Dirksčio pasitraukimu: „Išduosiu jums paslaptį“

2026-10-01 13:21 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-01 13:21
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Trečiadienį socialiniuose tinkluose Dominykas Dirkstys paskelbė baigiantis profesionalaus kovotojo karjerą. Vis dėlto jo buvusi sužadėtinė Oksana Pikul į šį pareiškimą pažvelgė skeptiškai – ji įsitikinusi, kad kovotojas dar sugrįš į ringą. Ji pareiškė mananti, kad toks sprendimas gali būti gerai apgalvotas viešųjų ryšių ėjimas.

Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.
GALERIJA (40)

Trečiadienį socialiniuose tinkluose Dominykas Dirkstys paskelbė baigiantis profesionalaus kovotojo karjerą. Vis dėlto jo buvusi sužadėtinė Oksana Pikul į šį pareiškimą pažvelgė skeptiškai – ji įsitikinusi, kad kovotojas dar sugrįš į ringą. Ji pareiškė mananti, kad toks sprendimas gali būti gerai apgalvotas viešųjų ryšių ėjimas.

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(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys (09.26)

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„Būsiu nepopuliari, bet tai – vėl projektas. Išeinu, kad sugrįžčiau. Pamokos iš „Sel“. Kaip ir visi projektai, taip ir šis – vėl projektas. Nenusiminkite, bus sugrįžimas, kaipgi kitaip, paminėsite mano žodį. Tai tik projektas, nenusiminkite. Žiūrint iš „piaro“ pusės, tai – labai teisingas ir protingas ėjimas, nes tokia banga „heito“... Net stipriausiam būtų sunku tai atlaikyti“, – savo nuomonę išsakė O. Pikul.

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(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dominykas Dirkstys ir Oksana Pikul (04.24)

Ji netgi spėjo, kada D. Dirkstys galėtų sugrįžti į ringą.

„Dabar visi paliūdėsite, kaip taip, toks sportininkas. Bet nepamirškite – sportininkas tai jis geras, o kai grįš, plosite ar ūšite? Sausį ar vasarį – pratęsimas. Taigi, UTMA, pamiršot sutartis? Nuraminti neapykantos bangą tai buvo geriausias ir protingiausias sprendimas, nes dabar visiems gaila, jog neliko pagrindinio dramos kūrėjo. Jau ką moką, tai moka jis pakurti. Laukiam sugrįžtant. Lai pasišildo ant saulytės, kol jūs viską pamiršite, o tada ir vėl stebėsite. Paminėsite mano žodžius“, – teigė ji.

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Vėliau O. Pikul dar kartą sureagavo į D. Dirksčio pareiškimą. Šįkart ji kovotoją pavadino „metų prodiuseriu“ ir užsiminė, kad jo kuriamam viešam įvaizdžiui galėjo būti pasitelktas dirbtinis intelektas.

„Galvojau, kaip taip galima, bet rimtai... Metų prodiuseris. Taip viską surežisuoti... Ir nepatikėsite, išduosiu jums paslaptį – nėra jokių PR kompanijų, nėra jokių žmonių, kurie dirbtų. Nepatikėsite, su kieno pagalba visas šis filmas kuriamas. Tai „ChatGPT“, net tekstai su juo rašomi. Iš kur žinau? Pastebėkite, tekste, kai rašomas brūkšnelis, „ChatGPT“ padeda ilgesnį. Iš kitos pusės žiūrint, ne kiekvienas moka juo naudotis ir minčių bei idėjų turėti. Tai va... Reikia filmą kurti šiam žmogui“, – sakė O. Pikul.

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