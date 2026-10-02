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Dirkstys Stanioniui priminė jo paties kovą: „Keista, kai vadini tai pabėgimu“

2026-10-02 14:48 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-02 14:48
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Dominykas Dirkstys sureagavo į Eimanto Stanionio kritiką dėl jo pasitraukimo iš kovos su Sergejumi Maslobojevu ir priminė lietuviui, kad ir jam pačiam yra tekę nebaigti svarbios kovos.

Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.
GALERIJA (40)

Dominykas Dirkstys sureagavo į Eimanto Stanionio kritiką dėl jo pasitraukimo iš kovos su Sergejumi Maslobojevu ir priminė lietuviui, kad ir jam pačiam yra tekę nebaigti svarbios kovos.

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(40 nuotr.)
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D. Dirkstys pabrėžė, kad E. Stanionio kovą su Jaronu Ennisu po šeštojo raundo sustabdė jo kampas. Anot jo, toks sprendimas nepanaikino E. Stanionio pasiekimų ir nepadarė jo bailiu – tiesiog buvo nuspręsta apsaugoti kovotojo sveikatą.

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Lygiai taip pat D. Dirkstys priminė S. Maslobojevo kovą su Bahramu Rajabzadehu.

„Sergejus „Glory“ turnyre kovos su Bahramu taip pat nebetęsė dėl prakirstos lūpos. Aplinkybės skirtingos, tačiau abu puikiai žinote, kad kovą kartais tenka baigti anksčiau, nei norėjai“, – teigė D. Dirkstys.

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Jis taip pat nesuprato, kodėl E. Stanionis jo sprendimą sustoti dėl traumuotos rankos pavadino pabėgimu.

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„Keista, kai mano sprendimą sustoti dėl traumuotos rankos vadini pabėgimu. Iš žmogaus, kuris pats patyrė, ką reiškia nebaigti svarbios kovos, tikėčiausi daugiau supratimo ir mažiau skubotų etikečių“, – rašė D. Dirkstys.

Kovotojas pridūrė, kad jo pasisakymai prieš dvikovą neturėtų būti naudojami kaip argumentas vertinant sprendimą pasitraukti iš kovos.

„Mano kalbos prieš kovą gali tau nepatikti, bet jos nepanaikina mano teisės saugoti savo sveikatą“, – pareiškė D. Dirkstys.

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