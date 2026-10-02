Nausėda kreipėsi į Trumpą: štai kokią žinią pasiuntė

„Prezidente, dėkoju jums už JAV karių siuntimą į Lietuvą ir už stiprinamą mūsų energetinę partnerystę – Amerikos suskystintųjų gamtinių dujų tiekimą Lietuvai. JAV ir Lietuvos bendradarbiavimas mums ypač reikšmingas“, – pranešime cituojamas G. Nausėda.
Prezidentūros teigimu, šalies vadovas pažymėjo, kad Lietuva yra pasirengusi toliau stiprinti transatlantinį ryšį bei Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą gynybos, energetikos srityse.
G. Nausėda su D. Trumpu susitiko rugsėjo 22 d. Niujorke, Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos metu.
Kaip skelbė ELTA, ketvirtadienį G. Nausėda žurnalistams teigė, kad trumpo pokalbio metu JAV prezidentui taip pat akcentavo Lietuvos sprendimą gynybai skirti daugiau kaip 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) bei pasirašytą 10 metų sutartį dėl amerikietiškų suskystintųjų gamtinių dujų pirkimo.
Pasak Lietuvos prezidento, D. Trumpas informaciją apie energetinį bendradarbiavimą įvertino teigiamai.
„Atsisveikinant pasakė: „Mes jus stebime, mes jūsų nepaliksime“, – teigė G. Nausėda.
ELTA primena, kad rugsėjį šalies vadovas Niujorke dalyvavo JT Generalinės Asamblėjos aukšto lygio savaitės renginiuose.
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