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Nausėda kreipėsi į Trumpą: štai kokią žinią pasiuntė

2026-10-02 14:58 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-02 14:58
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Prezidentas Gitanas Nausėda susitikimo su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentu Donaldu Trumpu metu padėkojo už JAV karių siuntimą į Lietuvą bei stiprinamą šalių energetinį bendradarbiavimą, penktadienį pranešė prezidentūra.

Gitanas Nausėda Žygimantas Gedvila/ELTA
GALERIJA (16)

Prezidentas Gitanas Nausėda susitikimo su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentu Donaldu Trumpu metu padėkojo už JAV karių siuntimą į Lietuvą bei stiprinamą šalių energetinį bendradarbiavimą, penktadienį pranešė prezidentūra.

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„Prezidente, dėkoju jums už JAV karių siuntimą į Lietuvą ir už stiprinamą mūsų energetinę partnerystę – Amerikos suskystintųjų gamtinių dujų tiekimą Lietuvai. JAV ir Lietuvos bendradarbiavimas mums ypač reikšmingas“, – pranešime cituojamas G. Nausėda.

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Prezidentūros teigimu, šalies vadovas pažymėjo, kad Lietuva yra pasirengusi toliau stiprinti transatlantinį ryšį bei Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą gynybos, energetikos srityse.

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(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su Europos Vadovų Tarybos pirmininku António Costa

G. Nausėda su D. Trumpu susitiko rugsėjo 22 d. Niujorke, Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos metu.

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Kaip skelbė ELTA, ketvirtadienį G. Nausėda žurnalistams teigė, kad trumpo pokalbio metu JAV prezidentui taip pat akcentavo Lietuvos sprendimą gynybai skirti daugiau kaip 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) bei pasirašytą 10 metų sutartį dėl amerikietiškų suskystintųjų gamtinių dujų pirkimo.

Pasak Lietuvos prezidento, D. Trumpas informaciją apie energetinį bendradarbiavimą įvertino teigiamai.

„Atsisveikinant pasakė: „Mes jus stebime, mes jūsų nepaliksime“, –  teigė G. Nausėda.

ELTA primena, kad rugsėjį šalies vadovas Niujorke dalyvavo JT Generalinės Asamblėjos aukšto lygio savaitės renginiuose.

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