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TV3 naujienos > Žmonės

Su Donaldu Trumpu susitikusi Diana Nausėdienė pasirinko ryškų įvaizdį: pamatykite

2026-10-02 13:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 13:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda savo socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje pasidalijo nuotrauka iš susitikimo Niujorke su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

Donaldas Trumpas, Diana Nausėdienė (nuotr. EPA-ELTA, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos/ Eitvydo Kinaičio)
GALERIJA (12)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda savo socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje pasidalijo nuotrauka iš susitikimo Niujorke su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

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Kadre užfiksuotas oficialus momentas, kuriame šalia JAV vadovo stovi ir pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė.

(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. D. Nausėdienė nustebino įvaizdžiu renginyje

Pasidalintu įrašu šalies vadovas pabrėžė dvišalių Lietuvos ir JAV santykių tvirtumą, padėkojo už saugumo garantijas bei aptarė strateginius energetikos klausimus. Socialiniame tinkle prezidentas rašė:

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„Niujorke kaip ir kasmet susitikau su Prezidentu Donaldu Trumpu.

Padėkojau Prezidentui už JAV karių siuntimą į Lietuvą ir už stiprinamą energetinę partnerystę – Amerikos SGD tiekimą Lietuvai.

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Lietuvos ir JAV ryšys išlieka tvirtas. Prezidento D. Trumpo dėmesys Lietuvos ir viso Baltijos regiono saugumui – ypač svarbus.“

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Ryškus Dianos Nausėdienės stilius

Didelio dėmesio šioje nuotraukoje sulaukia ir pirmosios ponios Dianos Nausėdienės įvaizdis.

D. Nausėdienė pasipuošė ryškios, karališkos mėlynos (angl. royal blue) spalvos dviejų dalių kostiumėliu. Ši gili mėlyna spalva tarptautiniuose renginiuose dažnai asocijuojasi su profesionalumu, ramybe bei pasitikėjimu.

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Pirmosios ponios derinį sudaro prigludusi palaidinė su V kirpimo iškirpte ir tiesaus kirpimo, elegantiškas sijonas iki kelių. Švarkelio juosmenį pabrėžia tamsus, platus diržas, suteikiantis deriniui struktūros ir subtilaus akcento.

Prie klasikinio kostiumėlio D. Nausėdienė pasirinko suformuotą banguotų plaukų šukuoseną bei iškilmingai progai tinkantį makiažą.

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