Su Donaldu Trumpu susitikusi Diana Nausėdienė pasirinko ryškų įvaizdį: pamatykite

Kadre užfiksuotas oficialus momentas, kuriame šalia JAV vadovo stovi ir pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė.
Pasidalintu įrašu šalies vadovas pabrėžė dvišalių Lietuvos ir JAV santykių tvirtumą, padėkojo už saugumo garantijas bei aptarė strateginius energetikos klausimus. Socialiniame tinkle prezidentas rašė:
„Niujorke kaip ir kasmet susitikau su Prezidentu Donaldu Trumpu.
Padėkojau Prezidentui už JAV karių siuntimą į Lietuvą ir už stiprinamą energetinę partnerystę – Amerikos SGD tiekimą Lietuvai.
Lietuvos ir JAV ryšys išlieka tvirtas. Prezidento D. Trumpo dėmesys Lietuvos ir viso Baltijos regiono saugumui – ypač svarbus.“
Ryškus Dianos Nausėdienės stilius
Didelio dėmesio šioje nuotraukoje sulaukia ir pirmosios ponios Dianos Nausėdienės įvaizdis.
D. Nausėdienė pasipuošė ryškios, karališkos mėlynos (angl. royal blue) spalvos dviejų dalių kostiumėliu. Ši gili mėlyna spalva tarptautiniuose renginiuose dažnai asocijuojasi su profesionalumu, ramybe bei pasitikėjimu.
Pirmosios ponios derinį sudaro prigludusi palaidinė su V kirpimo iškirpte ir tiesaus kirpimo, elegantiškas sijonas iki kelių. Švarkelio juosmenį pabrėžia tamsus, platus diržas, suteikiantis deriniui struktūros ir subtilaus akcento.
Prie klasikinio kostiumėlio D. Nausėdienė pasirinko suformuotą banguotų plaukų šukuoseną bei iškilmingai progai tinkantį makiažą.
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