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ES šalys rengia skubų susitikimą dėl sparčiai kylančių dyzelino kainų

2026-10-02 09:15 / šaltinis: BNS
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2026-10-02 09:15
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Europos Sąjungos (ES) šalys penktadienį rengia skubų susitikimą dėl bendro atsako į sparčiai kylančias dyzelino kainas, praėjus dienai po to, kai JAV paragino savo Europos sąjungininkus nedelsiant išleisti strategines degalų atsargas, kad būtų sustabdyta krizė.

Degalai BNS Foto
GALERIJA (11)

Europos Sąjungos (ES) šalys penktadienį rengia skubų susitikimą dėl bendro atsako į sparčiai kylančias dyzelino kainas, praėjus dienai po to, kai JAV paragino savo Europos sąjungininkus nedelsiant išleisti strategines degalų atsargas, kad būtų sustabdyta krizė.

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Vašingtonas stiprina savo spaudimą Europai. JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) trečiadienį vėl užsiminė apie galimybę uždrausti dyzelino eksportą.

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ES prekybos komisaras Marošas Šefčovičius ketvirtadienį žurnalistams Milvokyje vykstančio Didžiojo dvidešimtuko (G20) šalių prekybos ministrų susitikimo metu sakė, kad bet koks JAV žingsnis uždrausti dyzelino eksportą būtų „netikėtas europiečiams“.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Degalinės Lietuvoje

„Tai turėtų labai dramatiškų pasekmių mūsų ekonomikos rodikliams“, – sakė M. Šefčovičius apie galimą dyzelino eksporto draudimą.

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Pasak jo, susitikime su JAV prekybos atstovu Jamiesonu Greeru jis nesigilino į energijos eksporto detales, tačiau transatlantiniai partneriai „nusprendė palaikyti glaudžius ryšius, kad išvengtų bet kokių netikėtumų šioje srityje“.

Pranešama, kad D. Trumpo administracija nori, kad ypač Prancūzija ir Vokietija panaudotų savo dyzelino atsargas siekdamos pažaboti kainas, kurios šoktelėjo dėl JAV karo su Iranu.

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„Mūsų Europos partneriai turėtų sparčiau vykdyti esamus įsipareigojimus ir nedelsiant užtikrinti papildomą tiekimą, kad būtų galima išspręsti besitęsiančius sutrikimus“, – socialiniuose tinkluose parašė JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas.

Didelės degalų kainos kelia grėsmę D. Trumpo Respublikonų partijai kitą mėnesį vyksiančiuose prezidento kadencijos vidurio rinkimuose.

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„Europos labui geriausia būtų bendradarbiauti su Jungtinėmis Valstijomis, nes mes siekiame įvairiais būdais padidinti rafinuotų produktų tiekimą ir sumažinti išlaidas vartotojams“, – AFP teigė vienas JAV pareigūnas.

Tuo metu Milvokyje J. Greeras kiek švelnesniu tonu sakė, kad „abi pusės nori bendradarbiauti“.

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Tuo metu D. Trumpas ketvirtadienį Teksase žurnalistams sakė, kad „gali“ paprašyti Europos šalių išleisti dyzelino atsargas.

Subalansuoti sprendimai

Prancūzijos tarptautinės prekybos ministro pavaduotojas Nicolas Forissier (Nikolia Forizjė) Milvokyje agentūrai AFP sakė: „Negaliu įsivaizduoti, kad būtų įvestas draudimas.“

Jis pabrėžė dyzelino svarbą Jungtinėms Valstijoms ir Europos šalims ir pridūrė, kad abi pusės „bandys rasti sprendimų“.

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„Prancūzijoje mes stengsimės rasti subalansuotų sprendimų visame pasaulyje“, – pridūrė jis. – Jei ne su amerikiečiais, tai su kitomis šalimis.“

Trečiadienį D. Trumpas pareiškė, kad vis dar svarsto galimybę uždrausti JAV dyzelino eksportą, tačiau pridūrė, kad, jo nuomone, tai galiausiai galėtų sukelti benzino kainų kilimą.

„Aš apie tai mąstau“, – žurnalistams Ovaliajame kabinete sakė D. Trumpas.

Kartu su D. Trumpu kalbėjęs JAV energetikos sekretorius Chrisas Wrightas trečiadienį teigė, kad pasaulis „išgirs pranešimus iš mūsų draugų Europoje“, kuriais bus siekiama sumažinti dyzelino kainas.

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Paklaustas apie strateginių atsargų išleidimą, Prancūzijos prezidentūra atsakė, kad tokio prašymo nebuvo pateikta, kai praėjusią savaitę Emmanuelis Macronas ir D. Trumpas susitiko Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos metu.

E. Makronas taip pat netrukus surengs Didžiojo septyneto (G7) lyderių vaizdo konferenciją „siekiant pažangos įvairių priemonių, kurias galima panaudoti kovojant su kylančiomis degalų kainomis, srityje... įskaitant koordinavimą dėl atsargų išleidimo“.

Remiantis automobilių klubo AAA duomenimis, vidutinė dyzelino kaina JAV nuo Irano karo pradžios šoktelėjo daugiau nei 70 proc. iki 6,39 dolerio už galoną. Dėl kylančių degalų kainų smarkiai išaugo pragyvenimo išlaidos, todėl D. Trumpo vadovaujama Respublikonų partija baiminasi, kad lapkričio mėnesio rinkimuose gali prarasti Kongreso kontrolę.

indeliai.lt

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