Ministras – apie dyzelino akcizo mažinimą: siūlo taikyti ne visiems vartotojams

Kaip ketvirtadienį LRT radijui teigė K. Mažeika, Lietuvoje lengvata turėtų būti tokia, kad degalai nebūtų brangesni negu kaimyninėse šalyse: „Matome, 30-40 centų kaimyninėse šalyse yra pigesni degalai.“
Pasak jo, sprendimas dėl degalų kainų turėtų būti nutaikytas į tuos, kuriems degalai yra būtina gamybos sąnauda – žemės ūkiui, pavyzdžiui, pienininkystei, ar maisto produkcijos transportavimui.
„Turėtų būti galbūt nutaikyta ne į visuotinį kažkokį mažinimą...“, – ketvirtadienį LRT radijui teigė K. Mažeika.
Ministro teigimu, nelogiška mažinti akcizą ir subsidijuoti degalus tiems, kurie juos naudoja pramogoms, nes visų pirma reikia padėti ten, kur degalų kaina tiesiogiai didina gamybos kaštus ir galiausiai atsispindi maisto kainoje.
„Girdime turbūt tą kainą, kiek tai kainuotų (valstybės biudžetui akcizo mažinimas – BNS). Tuos degalus pilsis ir tie, kurie dirba darbus – žemę, vežioja krovinius, maistą vežioja, ir tie, kurie pramogauja“, – kalbėjo ministras.
Pasak jo, lengvata galėtų pasinaudoti gaminantys sektoriai, paslaugų teikėjai: „Išskirti tik ūkininkus būtų nesąžininga šioje vietoje, nes tai yra svarbu visiems, kurie naudoja degalus – ir maisto išvežiojimui, ir paslaugų sektoriui. Žemės (žemės ūkio sektoriui – BNS) – taip pat.“
„Turbūt tai diskusijos klausimas. Ir ta lengvata turėtų koreliuoti su mūsų kaimyninių šalių priemonėmis“, – pridūrė jis.
Ministras taip pat pabrėžė, kad spalio pabaigoje ar lapkričio pradžioje ūkininkams bus pradėta dalinti 20 mln. eurų parama, skirta kompensuoti gerokai pabrangusius degalus ir trąšas.
Anksčiau ministras yra sakęs, kad ji bus skirstoma pirmiausia mišriems ir vidutiniams ūkininkams, o kiekvienas jų gali tikėtis iki 4,5 tūkst. eurų.
Kaip rašė BNS, Europos Komisija yra sudariusi 540 mln. eurų vertės skubios paramos ūkininkams paketą, o Lietuvos ūkininkų kompensacijoms dėl išaugusių trąšų ir kuro kainų iš žemės ūkio rezervo skirta 9,788 mln. eurų ES paramos.
Vyriausybė dukart padidino šią paramą – iki beveik 20 mln. eurų.