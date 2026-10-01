Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Komentarai ir analizė

Vytenis Lapinskas. Rugsėjo mėnesio apžvalga: debesų daugėja, bet rinkos nepalenkiamos

2026-10-01 13:38 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-01 13:38
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rugsėjį prasidėjo sezoniškai nepalankus laikotarpis, tačiau, nepaisant neigiamų naujienų ir naujų klausimų dėl DI saugumo, bendri akcijų rinkų indeksai atsilaikė gerai.

Vytenis Lapinskas (nuotr. Luminor)

Rugsėjį prasidėjo sezoniškai nepalankus laikotarpis, tačiau, nepaisant neigiamų naujienų ir naujų klausimų dėl DI saugumo, bendri akcijų rinkų indeksai atsilaikė gerai.

REKLAMA
0

Obligacijų rinkoms rugsėjis buvo ypač nepalankus: besitęsianti energetikos krizė ir aukštos dyzelino bei dujų kainos vertė centrinius bankus griežtinti pinigų politiką, tad JAV, Europoje ir Japonijoje didėjo palūkanų normos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Brangstantis dyzelinas ir didėjančios palūkanų normos rinkų nepalaužė

Rugsėjis neatnešė nei naujų susitarimų, nei jų pažadų, todėl artėjant šildymo sezonui gamtinių dujų ir dyzelino kainos išlieka aukštos, o išsivysčiusių šalių centriniai bankai yra priversti griežtinti pinigų politiką. Rugsėjį po ilgos pertraukos palūkanų normas vieningai didino JAV, euro zonos ir Japonijos centriniai bankai. Negana to, nemažai centrinių bankų atstovų pažadėjo ir toliau didinti palūkanų normas, jei infliacijos lūkesčiai išliks didesni nei numatyta. Taigi, rugsėjis obligacijų rinkoms buvo itin nepalankus – didėjant palūkanų normoms, mažėjo daugelio regionų obligacijų kainos. Euro zonoje vyriausybių vertybinių popierių kainas papildomai smukdė augantis politinis nestabilumas. Vokietijoje kraštutinių dešiniųjų partija AfD užėmė pirmąją vietą regioniniuose rinkimuose, o Prancūzijos valstybės skola pasiekė 119 proc. BVP, politikams niekaip nesutariant dėl fiskalinių išlaidų mažinimo. Per mėnesį atpigo visi pagrindiniai obligacijų indeksai, o bendras euro zonos obligacijų indeksas smuko 1,7 proc.

REKLAMA
REKLAMA

Didėjančios palūkanų normos ir neigiamas sezoniškumas akcijų rinkų optimizmo nesumažino. Informacinių technologijų sektoriuje „Meta“ pristatė naują produktą – asmeninį DI asistentą „Muse“, kuris iškart susilaukė didelio vartotojų susidomėjimo, o „Apple“ – naują sulankstomą telefoną „iPhone Duo“. Šios naujienos sugrąžino kiek susvyravusį rinkų optimizmą: per mėnesį „Meta“ akcijos pabrango 27 proc., o „Apple“ – 5 proc. Vertinant eurais, bendras pasaulio akcijų indeksas per mėnesį pakilo 1,1 proc. 

REKLAMA

JAV pinigų politikos palūkanų normų padidinimas ir griežtas JAV centrinio banko vadovo Kevin Warsh pasisakymas dėl tolesnės kovos su infliacija sugrąžino pasitikėjimą JAV doleriu – euro atžvilgiu jis pabrango daugiau nei 2 proc. Tradicinių pinigų alternatyvų – aukso ir kriptoturto – kainų dinamika išsiskyrė: vertinant eurais, auksas atpigo apie 4 proc., o bitkoinas pabrango apie 9 proc. Tiek aukso, tiek bitkoino kaina šiuo metu maždaug atitinka metų pradžioje buvusį lygį.

REKLAMA
REKLAMA

Baltijos šalyse – klausimas dėl „airBaltic“ ateities

Latvijos bendrovei „airBaltic“ nesutarus su kreditoriais ir investuotojais, rugsėjo 14 d. buvo pradėtos restruktūrizavimo procedūros pagal JAV bankroto kodekso 11 skyrių („Chapter 11“). Investuotojų grupė, kurią sudaro „Barclays“, „Hayfin Capital Management“, „Morgan Stanley“, „Oaktree Capital“ ir „Strategic Value Partners“, sutiko dalimis suteikti trumpalaikę, iki 350 mln. eurų siekiančią paskolą veiklai palaikyti. Taip pat ieškoma galimybių sumažinti išlaidas ir lėktuvų skaičių bei galbūt restruktūrizuoti turimą maždaug 503 mln. eurų skolą, siekiant suvaldyti bendrovės finansinius srautus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Restruktūrizavimo laikotarpiu „airBaltic“ vykdo visus numatytus skrydžius, tačiau kompanijos ateitis lieka neaiški. Rugsėjo 23 d. agentūra „Fitch Ratings“ sumažino „airBaltic“ skolos kredito reitingą iki D ir nustatė skolos susigrąžinimo reitingą RR5, reiškiantį 11–30 proc. skolos susigrąžinimo vertę. 

REKLAMA

Platesni Baltijos šalių akcijų indeksai atspindėjo pasaulines akcijų rinkų tendencijas – per mėnesį jie pakilo apie 1 proc. Lietuvoje ir Latvijoje, ir 4 proc. Estijoje.

Komentaro autorius – „Luminor investicijų valdymas“ fondų valdytojas Vytenis Lapinskas. Naujienų portalo tv3.lt redakcija neatsako už jo turinį.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų