Vytenis Lapinskas. Rugsėjo mėnesio apžvalga: debesų daugėja, bet rinkos nepalenkiamos

Obligacijų rinkoms rugsėjis buvo ypač nepalankus: besitęsianti energetikos krizė ir aukštos dyzelino bei dujų kainos vertė centrinius bankus griežtinti pinigų politiką, tad JAV, Europoje ir Japonijoje didėjo palūkanų normos.
Brangstantis dyzelinas ir didėjančios palūkanų normos rinkų nepalaužė
Rugsėjis neatnešė nei naujų susitarimų, nei jų pažadų, todėl artėjant šildymo sezonui gamtinių dujų ir dyzelino kainos išlieka aukštos, o išsivysčiusių šalių centriniai bankai yra priversti griežtinti pinigų politiką. Rugsėjį po ilgos pertraukos palūkanų normas vieningai didino JAV, euro zonos ir Japonijos centriniai bankai. Negana to, nemažai centrinių bankų atstovų pažadėjo ir toliau didinti palūkanų normas, jei infliacijos lūkesčiai išliks didesni nei numatyta. Taigi, rugsėjis obligacijų rinkoms buvo itin nepalankus – didėjant palūkanų normoms, mažėjo daugelio regionų obligacijų kainos. Euro zonoje vyriausybių vertybinių popierių kainas papildomai smukdė augantis politinis nestabilumas. Vokietijoje kraštutinių dešiniųjų partija AfD užėmė pirmąją vietą regioniniuose rinkimuose, o Prancūzijos valstybės skola pasiekė 119 proc. BVP, politikams niekaip nesutariant dėl fiskalinių išlaidų mažinimo. Per mėnesį atpigo visi pagrindiniai obligacijų indeksai, o bendras euro zonos obligacijų indeksas smuko 1,7 proc.
Didėjančios palūkanų normos ir neigiamas sezoniškumas akcijų rinkų optimizmo nesumažino. Informacinių technologijų sektoriuje „Meta“ pristatė naują produktą – asmeninį DI asistentą „Muse“, kuris iškart susilaukė didelio vartotojų susidomėjimo, o „Apple“ – naują sulankstomą telefoną „iPhone Duo“. Šios naujienos sugrąžino kiek susvyravusį rinkų optimizmą: per mėnesį „Meta“ akcijos pabrango 27 proc., o „Apple“ – 5 proc. Vertinant eurais, bendras pasaulio akcijų indeksas per mėnesį pakilo 1,1 proc.
JAV pinigų politikos palūkanų normų padidinimas ir griežtas JAV centrinio banko vadovo Kevin Warsh pasisakymas dėl tolesnės kovos su infliacija sugrąžino pasitikėjimą JAV doleriu – euro atžvilgiu jis pabrango daugiau nei 2 proc. Tradicinių pinigų alternatyvų – aukso ir kriptoturto – kainų dinamika išsiskyrė: vertinant eurais, auksas atpigo apie 4 proc., o bitkoinas pabrango apie 9 proc. Tiek aukso, tiek bitkoino kaina šiuo metu maždaug atitinka metų pradžioje buvusį lygį.
Baltijos šalyse – klausimas dėl „airBaltic“ ateities
Latvijos bendrovei „airBaltic“ nesutarus su kreditoriais ir investuotojais, rugsėjo 14 d. buvo pradėtos restruktūrizavimo procedūros pagal JAV bankroto kodekso 11 skyrių („Chapter 11“). Investuotojų grupė, kurią sudaro „Barclays“, „Hayfin Capital Management“, „Morgan Stanley“, „Oaktree Capital“ ir „Strategic Value Partners“, sutiko dalimis suteikti trumpalaikę, iki 350 mln. eurų siekiančią paskolą veiklai palaikyti. Taip pat ieškoma galimybių sumažinti išlaidas ir lėktuvų skaičių bei galbūt restruktūrizuoti turimą maždaug 503 mln. eurų skolą, siekiant suvaldyti bendrovės finansinius srautus.
Restruktūrizavimo laikotarpiu „airBaltic“ vykdo visus numatytus skrydžius, tačiau kompanijos ateitis lieka neaiški. Rugsėjo 23 d. agentūra „Fitch Ratings“ sumažino „airBaltic“ skolos kredito reitingą iki D ir nustatė skolos susigrąžinimo reitingą RR5, reiškiantį 11–30 proc. skolos susigrąžinimo vertę.
Platesni Baltijos šalių akcijų indeksai atspindėjo pasaulines akcijų rinkų tendencijas – per mėnesį jie pakilo apie 1 proc. Lietuvoje ir Latvijoje, ir 4 proc. Estijoje.
Komentaro autorius – „Luminor investicijų valdymas“ fondų valdytojas Vytenis Lapinskas. Naujienų portalo tv3.lt redakcija neatsako už jo turinį.
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