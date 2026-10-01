Naujausia žinia dėl degalų kainų: štai kur reikės pakloti daugiausiai

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos svyravo nuo 2,16 euro iki 2,37 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,26 euro ir buvo 0,47 proc. mažesnė nei trečiadienį (2,27 euro).
Mažiausia dyzelino kaina – 2,16 euro
Mažiausia dyzelino kaina buvo „Alauša“ tinklo degalinėje Vilniuje – čia litras degalų kainavo 2,16 euro. Didžiausia dyzelino kaina fiksuota trisdešimt keturiose „Viada“ tinklo degalinėse, aštuoniose „Circle K“ tinklo degalinėse bei „Degta“ tinklo degalinėje Elektrėnų savivaldybėje. Pastarosiose litras dyzelino atsiėjo 2,37 euro.
Benzino kainos ketvirtadienio rytą degalinėse svyravo nuo 1,78 euro iki 2,07 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,96 euro ir buvo 0,48 proc. mažesnė nei trečiadienį (1,97 euro).
Pigiausias benzinas buvo „Alauša“ tinklo degalinėje Vilniuje, kur jo litras kainavo 1,78 euro, o didžiausia šių degalų kaina, siekusi 2,07 euro, fiksuota trisdešimt keturiose „Viada“ tinklo degalinėse, aštuoniose „Circle K“ tinklo degalinėse bei „Degta“ tinklo degalinėje Elektrėnų savivaldybėje.
Tuo metu SND kainos degalinėse siekė 0,74–0,97 euro, o vidutinė jų kaina sudarė 0,83 euro ir buvo 0,11 proc. mažesnė nei trečiadienį (0,83 euro).
Mažiausia SND kaina ketvirtadienio rytą fiksuota keturiose „Madalva“ tinklo degalinėse – 0,74 euro už litrą. Brangiausiai įsigyti dujų buvo galima keturiose „Circle K“ tinklo degalinėse – už 0,97 euro.
Didmeninė benzino kaina rugsėjo 30 dieną Lietuvoje buvo 1,73 euro, o dyzelino – 2,08 euro.
Brent naftos kaina rinkoje trečiadienį siekė 103,5 JAV dolerio už barelį.