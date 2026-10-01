Lietuviai degalų jau važiuoja į Latviją: štai kiek sutaupo ir dar nusiperka lietuviško sūrio

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Latvijoje sutaupo ne tik ant degalų, bet ir sūrio
Lietuvoje dyzelinas nepigus. Vienoje sostinės degalinėje vienas litras dyzelino kainuoja 2 eurus ir 25-is centus, tad užpildyti „Volvo“ automobilio 70-ies litrų baką kainuoja apie 160 eurų.
Latvijoje degalai pigesni. Vietos valdžia jiems sumažino akcizą.
„Esame Latvijoje, čia per naktį degalai atpigo maždaug 8-iais centais, tad šioje degalinėje 70 litrų dyzelino maždaug 150 eurų“, – teigė Latvijoje viešintis žurnalistas Egidijus Anglickis.
Skirtumas tarp pilno degalų bako kainos Latvijoje ir Lietuvoje gali būti ir didesnis nei 10 eurų, jei čia Lietuvoje naudositės pačia brangiausia, o Latvijoje pigiausia degaline ir pasinaudosite latviška nuolaidų kortele.
Prie sienos su Latvija gyvenantys lietuviai supratę, kad apsimoka degalus pirkti užsienyje, aplanko kaimyninę valstybę:
„Čia netoliese iš Joniškio. – Pastebėjot kainas? – Pastebėjom, todėl ir atvykom. – Dėl to gal ir važiavot? – Gal nevažiuosim, gal pasikeis kainos.“
„2,14 eur, dar nuolaida 5 centai rašo, 2,09 eur. 20 centų kažkur pigiau gaunasi, tikrai. Čia pat gyvenam, galim važiuoti. – Tai gal ir mūsų valdžiai reikėtų taip pat pasielgti, kad nereikėtų važinėti? – Jau senai reikėjo.“
O Latvijoje dar ir kitų pigesnių prekių galima rasti. Dėl to kelionė pas kaimynus apsimoka:
„Latvijoje yra labai pigūs lietuviški fermentiniai sūriai.“
Kuras pigesnis ir Latvijoje, ir Lenkijoje
Lietuvos energetikos agentūros duomenimis, rugsėjo 28-ąją, kai Latvijoje dar negaliojo sumažintas akcizas vidutinė dyzelino litro kaina siekė 2 eurus ir 13 centų, 12 centų mažiau nei Lietuvoje. Lenkijoje degalai dar pigesni – už litrą dyzelino vidutiniškai 2 eurai iš 6 centai. Skirtumas su Lietuva beveik 20 centų.
„Visur aplinkui daromos nuolaidos, nes yra spaudimas tiek žmonėms, tiek įmonėms. Lietuvoje didžiuosiuose tinkluose matom 2,30 dyzelinas populiariausias. Iš principo skirtumas, kada yra 20 centų tarp kaimynų, jau yra labai negerai“, – tikino lietuviškų degalinių sąjungos tarybos pirmininkas Karolis Stasiukynas.
Seime skinasi kelią prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti kasdienes degalų kainų lubas. Pasak prezidentūros, esant dramatiškai degalų rinkos situacijai ir laikinai sumažinus akcizą, naujas įrankis užtikrintų, kad nuolaidos nepasisavintų verslas.
„Jau nustatė konkurencijos taryba, kad mūsų degalinių marža yra mažiausia Europos Sąjungoje. Ten tie 2, 3 centai, kurie yra degalinių marža vidutinė, sakykim, iš 2, 3 centų mes neištrauksim 20 centų skirtumo klientui“, – aiškino lietuviškų degalinių sąjungos tarybos pirmininkas K. Stasiukynas.
Daliai rinkos ekspertų prezidentūros kainų lubų pasiūlymas užkliūva. Esą degalų kainas sureguliuoti valdžia gali tiesiog sumažindama mokesčius ir nereguliuodama kainų.
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