Diana Nausėdienė ryžosi kilniam poelgiui: be ašarų ištvertų ne visi

„Rožinio spalio“ renginius kartu su NVC ir kitais partneriais rengia Tarptautinė Vilniaus moterų asociacija (IWAV), įgyvendinanti iniciatyvą „Sužydėjusi viltis“ („Blossom of Hope“), kuria siekiama atkreipti dėmesį į krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos svarbą, pagerinti krūties vėžio diagnostiką ir gydymo rezultatus, rašoma lrp.lt.
Pasakė kalbą
D. Nausėdienė sveikinimo kalboje pabrėžė, kad spalis – informuotumo apie krūties vėžį mėnuo – yra puikus metas atkreipti dėmesį į krūties vėžio prevenciją.
„Šiandien mes vienijame jėgas, kad galėtume plačiau paskleisti rožinio solidarumo žinią per visą Lietuvą. Siekiame visoms moterims priminti, kaip svarbu rūpintis savo sveikata, – juk beveik ketvirtadalio krūties vėžio atvejų galima išvengti, laikantis sveikos gyvensenos principų ir reguliariai tikrinantis“, – sakė pirmoji ponia.
D. Nausėdienė pasidžiaugė, kad krūties vėžio prevencijos programa Lietuvoje vykdoma pagal naujausius europinius algoritmus, vakarietiškus standartus pasiekė taip pat ir krūties vėžio diagnostika bei gydymas.
Pirmoji ponia atkreipė dėmesį, kad reikia toliau gerinti prevencijos programų pasiekiamumą Lietuvos regionuose, užtikrinti, kad didėtų moterų įsitraukimas, šiuo metu užstrigęs ties 50 proc. riba. Taip pat būtina tinkamai pasirūpinti sergančiomis moterimis.
„Turime spartinti pacienčių kelią nuo ligos įtarimo iki paskirto gydymo, lengvinti sveikstančių moterų integraciją į gyvenimą, gerinti jų emocinę būklę ir socialines garantijas. Itin svarbu, kad vėžio diagnozę išgirdusi moteris neliktų viena su savo liga ir kasdienės buities rūpesčiais“, – sakė D. Nausėdienė.
Pirmoji ponia padėkojo IWAV už daugelį metų trunkančią kryptingą veiklą, kasmet organizuojamus „Rožinio spalio“ renginius, kartu su savivalda organizuojamą moterų pavėžėjimą prevencinei patikrai į Nacionalinį vėžio centrą bei kitas gydymo įstaigas. Atskiri padėkos žodžiai skirti IWAV iniciatyvų mecenatams bei rėmėjams, medikams onkologams, specializuotų vėžio centrų ekspertams.
Kreipdamasi į renginyje dalyvavusias moteris iš Alytaus ir Kupiškio, pirmoji ponia joms padėkojo už atliekamą rožinio kaspino ambasadorių vaidmenį, įkvepiantį visas Lietuvos moteris nebūti abejingas savo sveikatai ir neatidėti gyvybę gelbstinčio prevencinio patikrinimo.
„Būkime sveikos ir sveiki, būkime laimingi, o prireikus padėkime vieni kitiems įveikti negandas ir išbandymus. Bendrystėje – stiprybė!“ – sakė D. Nausėdienė, pabrėžusi rožinės žinios svarbą Lietuvos moterų ateičiai.
Renginyje taip pat dalyvavo JAV ambasadorė Lietuvoje Kara C. McDonald, NVC direktorius doc. dr. Valdas Pečeliūnas, IWAV iniciatyvos „Sužydėjusi viltis“ pirmininkė Ilona Skardinskienė, IWAV vadovė Ugnė Kukliauskaitė-Kairienė, NVC Diagnostinės ir intervencinės radiologijos skyriaus vedėjas dr. Mantas Trakymas ir NVC Spindulinio gydymo skyriaus vedėjas dr. Juras Kišonas.
Po renginio pirmoji ponia lankėsi NVC Išorinės spindulinės terapijos skyriuje, apžiūrėjo naujausią spindulinės terapijos įrangą, bendravo su radioterapijos specialistais ir čia besigydančiomis moterimis.
D. Nausėdienė yra iniciatyvos „Sužydėjusi viltis“ globėja.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.