JAV Diana Nausėdienė spindi elegancija: pamatykite, kokį puošnų įvaizdį pasirinko

JAV viešinti pirmoji ponia vizitui pasirinko itin elegantišką įvaizdį su puošniomis detalėmis.
Diana Nausėdienė suspindo JAV
Nuotraukose ji užfiksuota vilkinti elegantišką, sagomis puoštą pastelinės spalvos kostiumėlio švarką su pieštuko silueto sijonu.
Įvaizdį papildė ir priderinti aukštakulniai bateliai smailiu galu.
Akį traukė ir pirmosios ponios papuošalai: puošniai atrodanti grandinėlė su pakabuku ir prie jos derantys auskarai.
Daugiau nuotraukų iš vizito galite rasti straipsnio pradžioje esančioje galerijoje.
Susitikimas JAV
Kaip rašoma Respublikos Prezidento kanceliarijos pranešime, susitikime kalbėta apie lietuvių kalbos mokymosi svarbą gyvenant užsienyje, lituanistinių mokyklų vaidmenį puoselėjant lietuvišką tapatybę, jų veiklos finansavimą ir užsienyje augančių jaunuolių ryšį su Lietuva.
„Lietuvių kalba yra daug daugiau nei bendravimo priemonė. Tai ryšys su šeima, savo istorija, kultūra ir valstybe. Gyvendami toli nuo Lietuvos, Jūs kuriate lietuvišką aplinką savo vaikams, o lituanistinės mokyklos tampa vieta, kur šis ryšys gali būti auginamas ir stiprinamas kartu su visa bendruomene. Jūs tapote visos lietuvių bendruomenės centru“, – sakė pirmoji ponia.
D. Nausėdienė pabrėžė, jog lituanistinių mokyklų stiprybė yra ne tik pamokos, bet ir bendrystė – šeimų, mokytojų, buvusių mokinių ir visos lietuvių bendruomenės įsitraukimas.
„Saulėto Kranto“ lituanistinė mokykla veikia nuo 2004 metų. Šiuo metu ją lanko 18 mokinių nuo 3 iki 14 metų, dirba penkios mokytojos. Mokiniai čia mokosi lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir kultūros, dalyvauja muzikos, šokių, kūrybiniuose ir lietuviškų tradicijų užsiėmimuose.
Mokykla įgyvendina integruotą lituanistinio švietimo programą, kasmet mini Lietuvos valstybines ir kalendorines šventes, organizuoja šeimų renginius, susitikimus su svečiais iš Lietuvos ir bendruomenės išvykas. Į jos veiklą įsitraukia mokinių šeimos, buvę mokiniai, mokytojai ir lietuvių bendruomenės nariai.
Pirmosios ponios vizito metu taip pat aptartos galimybės stiprinti užsienyje gyvenančių lietuvių ryšį su Lietuva.
„Lietuva yra atvira savo diasporos vaikams ir jauniems žmonėms – jų idėjoms, žinioms, talentams. Studijos, praktika, darbas, jaunimo mainai ir įvairūs projektai gali tapti būdais ne tik aplankyti Lietuvą, bet ir atrasti joje savo vietą“, – sakė D. Nausėdienė.
Daug „Saulėto Kranto“ mokinių auga mišriose šeimose, todėl jų lietuvių kalbos žinios yra skirtingos. Mokyklos bendruomenė siekia sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui atrasti ryšį su lietuvių kalba, kultūra ir savo šaknimis.
Pirmoji ponia padėkojo visiems, kurie savo darbu ir laiku prisideda prie to, kad lietuvių kalba, kultūra ir tradicijos būtų perduodamos jaunajai kartai.
D. Nausėdienė, kuri yra lituanistinio ugdymo užsienyje globėja, palinkėjo mokyklos bendruomenei išsaugoti šią bendrystę ir toliau auginti jaunąją lietuvių kartą už Lietuvos ribų.
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