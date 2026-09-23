Su JAV poniomis pozavusi Diana Nausėdienė pademonstravo naują įvaizdį: įvertinkite patys

Kreipdamasi į renginio dalyvius, D. Nausėdienė pabrėžė, jog sparčiai besivystančios skaitmeninės technologijos ir dirbtinis intelektas turi būti pasitelkiami vaikų teisėms ir gerovei stiprinti, dėl to svarbu technologinė infrastruktūra ir bendrai sutarti veikimo standartai.
Pirmosios ponios Dianos Nausėdienės kalba
Pirmosios ponios teigimu, pavojams skaitmeninėje erdvėje vis dar paliekame plačiai atvertas duris.
„Turime pradėti galvoti, ne kaip apsaugoti vaikus nuo virtualaus pasaulio, bet kaip kurti jiems saugų internetą ir skaitmeninę infrastruktūrą“, – sakė D. Nausėdienė.
Pirmoji ponia atkreipė dėmesį į galimybę vaikų saugumui internete pritaikyti jau egzistuojančius technologinius sprendimus. Pasak D. Nausėdienės, Lietuva, tarptautiniu lygiu pripažįstama dėl pasiekimų finansinių technologijų ir kibernetinių technologijų srityse, gali prisidėti prie šių sprendimų paieškos.
„Galime pasitelkti kriptografijos technologijas amžiui patikrinti neatskleisdami gimimo datos, vardo ar asmens dokumento nuotraukos. Analizuodami blokų grandinės technologijas, galime ieškoti būdų, kaip suteikti vaikams ir tėvams daugiau kontrolės, kas gali pasiekti jų duomenis ir kokie duomenys yra bendrinami. Tokenizacija galėtų padėti nustatyti vartotojo teises naudojant anoniminį skaitmeninį žetoną, o ne asmeninį profilį“, – sakė D. Nausėdienė.
Pirmoji ponia pažymėjo, jog vaikų saugumas internete išlieka svarbia Lietuvos tarptautinės darbotvarkės dalimi, ir pabrėžė, jog kitų metų pirmąjį pusmetį Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos Tarybai ir sieks prisidėti prie bendrų, praktiškai veikiančių sprendimų, skirtų vaikų saugumui skaitmeninėje erdvėje stiprinti.
Pirmoji ponia atkreipė dėmesį į Europos Komisijos pristatytą „EU KIDS Act“. Pasak D. Nausėdienės, ši iniciatyva sudaro solidų pagrindą ieškoti bendrų europinių sprendimų.
D. Nausėdienė padėkojo Turkijos pirmajai poniai Emine Erdoğan už dėmesį vaikų saugumui skaitmeninėje erdvėje ir už galimybę tęsti tarptautinį dialogą šia tema.
Renginys vyko Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos metu. Jame dalyvavo valstybių ir vyriausybių vadovų sutuoktiniai, ministrai, aukšto rango Jungtinių Tautų, UNICEF ir kitų tarptautinių organizacijų atstovai, akademinės bendruomenės, pilietinės visuomenės ir privataus sektoriaus atstovai.
Šaltinis: Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija
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