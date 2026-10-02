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Bus „labai smarkiai smogta“: Trumpas įspėja apie griežtą atsaką Iranui dėl galimo ryšio su „Flydubai“ lėktuvu

2026-10-02 07:47 / šaltinis: ELTA
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2026-10-02 07:47
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį perspėjo, kad Iranui bus „labai smarkiai smogta“, jei paaiškės, jog jis susijęs su vieno piloto išpuoliu „Flydubai“ lėktuve, skridusiame į Izraelį.

Donaldas Trumpas EPA

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį perspėjo, kad Iranui bus „labai smarkiai smogta“, jei paaiškės, jog jis susijęs su vieno piloto išpuoliu „Flydubai“ lėktuve, skridusiame į Izraelį.

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Per dramatišką incidentą diena anksčiau keleiviai padėjo išvengti lėktuvo katastrofos. Orlaivis avariniu būdu nusileido Saudo Arabijoje, o vėliau Izraelio piliečiai, kurie sudarė daugumą lėktuvo keleivių, buvo parskraidinti namo, kur jų laukė didvyrių sutiktuvės.

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D. Trumpas perspėjimą paskelbė Jungtiniams Arabų Emyratams pradėjus tyrimą, ar incidentas buvo susijęs su terorizmu, taip pat Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu pareiškus, kad įtariamasis buvo patyręs „islamistinę radikalią indoktrinaciją“.

„Remdamasis tuo, ką girdžiu, sakyčiau, kad atsakymas yra „taip“, bet šiuo metu tai tiriame“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė D. Trumpas, Baltuosiuose rūmuose paklaustas, ar Iranas buvo susijęs su tuo, kas nutiko iš Dubajaus į Tel Avivą skridusiame lėktuve.

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Paklaustas, ar Jungtinės Valstijos smogtų Iranui, jei būtų nustatyta jo atsakomybė, D. Trumpas atsakė: „O, jiems bus labai smarkiai smogta, nesijaudinkite.“

D. Trumpo grasinimas nuskambėjo Jungtinėms Valstijoms platesniu mastu telkiant karines pajėgas regione.

„Axios“ pranešė, kad Vašingtonas neseniai dislokavo papildomų oro gynybos sistemų „Patriot“ Saudo Arabijoje ir Katare, siekdamas padėti apsaugoti svarbius energetikos objektus nuo galimo Irano atsako.

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JAV naujienų portalas taip pat pranešė, kad lėktuvnešis „USS Theodore Roosevelt“ ir jo smogiamoji grupė plaukia į Artimuosius Rytus, kur galėtų prisijungti prie dviejų kitų regione jau esančių JAV lėktuvnešių smogiamųjų grupių.

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Spėliojant apie galimą incidento motyvą, JAE ir Saudo Arabija ėmėsi aiškintis įvykių lėktuve aplinkybes.

Saudo Arabija pranešė, kad antrasis pilotas ketvirtadienį, lydimas „JAE saugumo pareigūnų grupės“, buvo perduotas JAE. Karalystė pridūrė, kad pirminis jos tyrimas parodė, jog jis užpuolė lėktuvo kapitoną.

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Po įtariamo užpuolimo kilo kova dėl lėktuvo valdymo, o orlaivis galiausiai avariniu būdu nusileido Saudo Arabijoje. Vėliau keleiviai pakaitiniu lėktuvu buvo nuskraidinti į Izraelį.

„Radikali indoktrinacija“

„Žinome, kad jis buvo patyręs islamistinę radikalią indoktrinaciją“, – televizijos laidai „Fox & Friends“ sakė B. Netanyahu, nepateikdamas daugiau informacijos.

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„Užpuolikas šaukė įgulos nariams: „Nužudykite mane, nužudykite mane“, – sakė B. Netanyahu ir pridūrė, kad buvo „aišku, jog jis ketino nusižudyti“.

Šie jo komentarai nuskambėjo po to, kai JAE vyriausiasis prokuroras pareiškė, kad tyrėjai aiškinsis, ar būta „teroristinės veiklos arba ketinimų“.

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B. Netanyahu sakė, kad tyrimui vadovaus JAE, o Izraelis jame dalyvaus. Jis nurodė, kad antrasis pilotas yra Omano pilietis, ir sakė, jog bus aiškinamasi, kaip jam buvo leista dirbti į Izraelį skrendančiuose lėktuvuose.

„Turime apribojimų, pagal kuriuos pilotai iš šalių, nepalaikančių diplomatinių santykių su Izraeliu, negali vykdyti tokių skrydžių. Akivaizdu, kad jam pavyko šias kliūtis įveikti“, – televizijai „Fox News“ sakė B. Netanyahu.

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