„Flydubai“ lėktuvą išgelbėjęs santechnikas papasakojo, kaip jam tai pavyko: „Aš buvau žiūrėjęs televizijos laidą...“

Išgelbėti orlaivį ir jo keleivius padėjo paprastas izraelietis santechnikas – būtent jis įsiveržė į kabiną, nuginklavo užpuoliką ir patraukė vairalazdę, kad ištiesintų lėktuvą.
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Keleivis išgelbėjo lėktuvą
Ben Guriono oro uoste, aidint audringoms ovacijoms, artimieji stipriai apkabina per stebuklą katastrofa nesibaigusio reiso Dubajus–Tel Avivas keleivius.
174 keleivių gyvybės pakibo ant plauko, kai trečią skrydžio valandą vienas iš pilotų kabinoje išsitraukė kišeninį peilį ir užpuolė lėktuvo kapitoną, Indijos pilietį. Grumtynių metu vos per 30 sekundžių lėktuvas nukrito daugiau nei 4 kilometrus.
„Mes labai, labai staigiai ir netikėtai pradėjome kristi. Tada lėktuvas išsilygino, bet vėl pradėjo kristi ir vėl išsilygino. Tada pamatėme labai didelę žmonių minią priekyje, šalia kabinos“, – pasakoja lėktuvo keleivis Almog Italie.
Oro uoste su ovacijomis žmonės pasitinka tikrą didvyrį – keleivį izraelietį Yanivą. Būtent jis vienas pirmųjų didvyriškai įsiveržė į pilotų kabiną, kai joje prasidėjo kruvinas užpuolimas.
„Mes kažkaip sugebėjome atidaryti duris – aš ir kitas šalia manęs stovėjęs žmogus, kuris, manau, buvo iš įgulos, kitas pilotas“, – sako Yanivas Hayunas.
Išgelbėti lėktuvą padėjo serialas
Į kabiną keleiviui pavyko patekti tik todėl, kad kapitonas, gulėdamas ant grindų kraujo klane, sugebėjo paspausti durų atidarymo mygtuką.
Nuginklavęs piloto užpuoliką, Yanivas atsidūrė prie šturvalo – izraelietis santechnikas prisiminė televizijos laidas, kurias jis įdėmiai žiūrėjo apie aviacijos katastrofas, ir suprato, ką reikia daryti.
„Kai jį ištempiau, mes perėmėme lėktuvo valdymą. Patraukiau šturvalą, šiek tiek ištiesinau lėktuvą, o tuomet perėmė pilotai. Pirma, pamačiau du šturvalus, prie kurių nebuvo pilotų. Aš buvau žiūrėjęs televizijos laidą „Flight Investigation“, todėl žinojau, kad turiu patraukti“, – prisimena lėktuvo didvyris.
„Aš kelis kartus prašiau pakeisti drabužius šiam susitikimui. – Tai yra pagarba, jūs esate tikra garbė, jūs esate didvyris, kaip jūs tai padarėte?!“
Žmonės neslepia dėkingumo
Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu asmeniškai atvyko pasveikinti drąsų santechniką ir išgirsti jo istoriją.
„Žiūrėjau „Mayday“, pone ministre pirmininke. Lėktuvas šiek tiek stabilizavosi, o tada pilotas man pasakė, kad dabar gali perimti valdymą“, – sako Y. Hayunas.
„Dingo elektra, išsijungė visi ekranai, net deguonies kaukės, kurios turėjo iškristi iš viršaus, neiškrito. Turime padėkoti šiam žmogui“, – džiaugiasi žmonės.
B. Netanyahu kol kas neskuba kaltinti Irano dėl bandymo sudaužyti civilinį lėktuvą, kuriame daugiausia skrido izraeliečiai. Ir sako, kad Tel Avivas gali prisidėti prie incidento tyrimo.
„Tai galėjo tapti dar vienu Rugsėjo 11-osios išpuoliu“, – baisėjosi zraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu.
„Manau, kad būtent toks ir buvo tikslas, tiesiai šviesiai sakau – aš ten buvau. Kiekvienas, kuris to nepatyrė arba nebuvo su mumis lėktuve, negali to suprasti“, – neslepia Yanivas Hayunas.
Nukentėjęs lėktuvo kapitonas – Indijos pilietis Smitas Machchanas – dabar gydomas ligoninėje, jo būklė stabili. O jį užpuolusį antrąjį pilotą, kaip manoma, Omano pilietį, dabar tiria Saudo Arabijos pareigūnai.
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