Prabilo „Flydubai“ keleivis: lėktuvą išgelbėti padėjo serialas

Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu susitiko su vyru ir jį pavadino „didvyriu“.
Y. Hayun pasakoja, kad pilotų kabinoje užpuolikas buvo tarp dvejų sėdynių.
„Sėdynėse nebuvo pilotų, vienas gulėjo ant grindų, kitas – ant (prietaisų skydelio – „Sky news“). Aš šaukiau keletą lėktuve buvusių izraeliečių, ir atėjo dar du vyrai, mes jį prispaudėme“, – Izraelio premjerui pasakojo jis.
Vyras pasakojo, kad „sugriebė valdymo svirtis ir pradėjo traukti jas atgal“.
Paklaustas, iš kur žinojo, kad reikia traukti svirtis atgal, kad padėtų suvaldyti lėktuvą, jis atsakė B. Netanyahu: „Aš žiūriu laidą „Air Crash Investigation“, pone premjere – tikrai!“
B. Netanyahu pasakojo, jog jam buvo pasakyta, kad santechnikas „sugebėjo patekti į pilotų kabiną, pamatė užpuoliką“ ir „sugriebė jį iš už nugaros, patraukė atgal, atsisėdo į piloto kėdę ir patraukė svirtį atgal“, kol kiti lėktuve buvę žmonės sutramdė užpuoliką.
„Jis turėjo juos išgelbėti ir veikė šaltai bei didvyriškai“, – pridūrė Izraelio lyderis.
Netanyahu pavadino didvyriu gyvybes išgelbėjusį „Flydubai“ lėktuvo kapitoną
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pagyrė į Tel Avivą skridusio „Flydubai“ lėktuvo kapitoną – Indijos pilietį – ir pavadino jį „tikru didvyriu“ po to, kai šis, kaip įtariama, per antrojo piloto išpuolį buvo sunkiai sužeistas.
„Nepaisydamas to, kad buvo subadytas ir sunkiai sužeistas, jis priešinosi, atsilaikė, atidarė kabinos duris ir sudarė sąlygas keleiviams bei įgulos nariams įveikti užpuoliką – taip užkirsdamas kelią katastrofiškai nelaimei ore“, – trečiadienio vakarą platformoje „X“ rašė B. Netanyahu.
„Jis išgelbėjo 174 žmonių gyvybes, tarp jų – Izraelio piliečių ir kitų šalių piliečių.“
Indijos ambasada Saudo Arabijoje, kur lėktuvas nusileido avariniu būdu, pranešė, kad kapitono būklė yra stabili.
Trečiadienį „Flydubai“ lėktuvas skrido reisu iš Dubajaus į Tel Avivą, kai pilotų kabinoje kilo konfliktas. Izraelio vyriausybė šį incidentą pavadino bandymu įvykdyti džihadistų teroristinį išpuolį, nors svarbūs klausimai vis dar lieka neatsakyti.
Anksčiau B. Netanyahu sakė, kad vienas pilotų, lėktuvui artėjant prie Izraelio, subadė kolegą ir, kaip atrodė, ketino sudaužyti lėktuvą su jame buvusiais keleiviais.
Remiantis keliais sutampančiais pranešimais, vėliau orlaivis pradėjo staigiai leistis nosimi žemyn. Įveikus įtariamą užpuoliką, salone skridusi kita „Flydubai“ įgula perėmė valdymą ir avariniu būdu nutupdė lėktuvą Saudo Arabijos Tabuko mieste.
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