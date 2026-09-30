„FlyDubai“ po išpuolio laikinai stabdo visus skrydžius į Izraelį ir iš jo

Bendrovė nurodė, kad skrydžių sustabdymas yra laikinas ir skirtas tam, kad institucijos galėtų atlikti savo darbą.
„FlyDubai“ taip pat teigė palaikanti glaudų ryšį su atitinkamomis institucijomis ir peržiūrėsianti sprendimą dėl skrydžių sustabdymo, kai paaiškės daugiau informacijos.
Per incidentą antrasis pilotas peiliu užpuolė orlaivio kapitoną. Šis išpuolis sukėlė klausimų dėl aviacijos darbuotojų saugumo patikrų.
Užpuolikas buvo sutramdytas keleivių, o lėktuvas saugiai nutupdytas.
Izraelis tvirtina, kad pilotas bandė sudaužyti iš Dubajaus skridusį lėktuvą
Izraelio lyderiai trečiadienį pareiškė, kad pilotas bandė sudaužyti „flydubai“ lėktuvą, skraidinusį daugiausia Izraelio keleivius, kurie jį įveikė ir užkirto kelią „didžiulei nelaimei“.
„Skrydžio metu, jiems artėjant prie šalies, vienas pilotas padūrė kitą pilotą ir, regis, bandė sudaužyti lėktuvą su visais jame buvusiais žmonėmis“, – vaizdo žinutėje sakė ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu.
Jis teigė kalbėjęs su Izraelio keleiviu, kuris įsiveržė į kabiną, kai lėktuvas pradėjo kristi, ir susigrūmė su pilotu, bandžiusiu sudaužyti orlaivį.
„Kitas lėktuve buvęs įgulos narys pateko į kabiną ir sugebėjo stabilizuoti orlaivį“, – tvirtino B. Netanyahu.
„Sveikinu šiuos didvyrius, kurie parodė išskirtinį išradingumą ir drąsą. Jie išgelbėjo daug gyvybių ir užkirto kelią didžiulei nelaimei“, – pažymėjo jis.
Gynybos ministras Israelis Katzas pavadino incidentą „bandymu surengti džihadistinį teroro išpuolį“, kuris buvo „sužlugdytas tik dėl kelių Izraelio keleivių didvyriškumo“.
I. Katzas nenurodė šaltinio, kuriuo remdamasis priskyrė pilotui motyvą. Piloto tapatybė nebuvo atskleista.
B. Netanyahu sakė, kad pilotas, kuris, kaip įtariama, padūrė savo kolegą, „buvo sulaikytas ir jį šiuo metu apklausia Saudo Arabijos institucijos“.
„Nurodžiau saugumo tarnyboms pasirengti papildomoms galimoms grėsmėms. Mes nuolat vertiname padėtį“, – tikino B. Netanyahu.
Ankstesnę dieną B. Netanyahu buvo perspėjęs apie galimus išpuolius prieš spalio 27 d. Izraelyje vyksiančius rinkimus, todėl opozicijos lyderis Yairas Lapidas apkaltino jį baimės kurstymu.
I. Katzas netiesiogiai sukritikavo Y. Lapidą, sakydamas, kad vyriausybės perspėjimus dėl saugumo turėtų rimtai vertinti „tiek mūsų priešai užsienyje, tiek buvę vidaus asmenys, kurie nėra susipažinę su naujausia informacija“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.