Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Artimieji Rytai

„FlyDubai“ po išpuolio laikinai stabdo visus skrydžius į Izraelį ir iš jo

2026-09-30 23:21 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-30 23:21
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kol bus atliekamas tyrimas dėl šiandien įvykusio išpuolio, visi oro linijų bendrovės „FlyDubai“ skrydžiai į Izraelį ir iš jo bus sustabdyti, skelbia „Sky News“.

Lėktuvas (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (5)

Kol bus atliekamas tyrimas dėl šiandien įvykusio išpuolio, visi oro linijų bendrovės „FlyDubai“ skrydžiai į Izraelį ir iš jo bus sustabdyti, skelbia „Sky News“.

REKLAMA
0

Bendrovė nurodė, kad skrydžių sustabdymas yra laikinas ir skirtas tam, kad institucijos galėtų atlikti savo darbą.

„FlyDubai“ taip pat teigė palaikanti glaudų ryšį su atitinkamomis institucijomis ir peržiūrėsianti sprendimą dėl skrydžių sustabdymo, kai paaiškės daugiau informacijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per incidentą antrasis pilotas peiliu užpuolė orlaivio kapitoną. Šis išpuolis sukėlė klausimų dėl aviacijos darbuotojų saugumo patikrų.

REKLAMA
REKLAMA

Užpuolikas buvo sutramdytas keleivių, o lėktuvas saugiai nutupdytas.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lėktuvas nulėkė nuo tūpimo tako ir atsidūrė vandenyje: lūžo sparnas

REKLAMA

Izraelis tvirtina, kad pilotas bandė sudaužyti iš Dubajaus skridusį lėktuvą

Izraelio lyderiai trečiadienį pareiškė, kad pilotas bandė sudaužyti „flydubai“ lėktuvą, skraidinusį daugiausia Izraelio keleivius, kurie jį įveikė ir užkirto kelią „didžiulei nelaimei“.

„Skrydžio metu, jiems artėjant prie šalies, vienas pilotas padūrė kitą pilotą ir, regis, bandė sudaužyti lėktuvą su visais jame buvusiais žmonėmis“, – vaizdo žinutėje sakė ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu.

REKLAMA
REKLAMA

Jis teigė kalbėjęs su Izraelio keleiviu, kuris įsiveržė į kabiną, kai lėktuvas pradėjo kristi, ir susigrūmė su pilotu, bandžiusiu sudaužyti orlaivį.

„Kitas lėktuve buvęs įgulos narys pateko į kabiną ir sugebėjo stabilizuoti orlaivį“, – tvirtino B. Netanyahu.

„Sveikinu šiuos didvyrius, kurie parodė išskirtinį išradingumą ir drąsą. Jie išgelbėjo daug gyvybių ir užkirto kelią didžiulei nelaimei“, – pažymėjo jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Gynybos ministras Israelis Katzas pavadino incidentą „bandymu surengti džihadistinį teroro išpuolį“, kuris buvo „sužlugdytas tik dėl kelių Izraelio keleivių didvyriškumo“.

I. Katzas nenurodė šaltinio, kuriuo remdamasis priskyrė pilotui motyvą. Piloto tapatybė nebuvo atskleista.

B. Netanyahu sakė, kad pilotas, kuris, kaip įtariama, padūrė savo kolegą, „buvo sulaikytas ir jį šiuo metu apklausia Saudo Arabijos institucijos“.

REKLAMA

„Nurodžiau saugumo tarnyboms pasirengti papildomoms galimoms grėsmėms. Mes nuolat vertiname padėtį“, – tikino B. Netanyahu.

Ankstesnę dieną B. Netanyahu buvo perspėjęs apie galimus išpuolius prieš spalio 27 d. Izraelyje vyksiančius rinkimus, todėl opozicijos lyderis Yairas Lapidas apkaltino jį baimės kurstymu.

I. Katzas netiesiogiai sukritikavo Y. Lapidą, sakydamas, kad vyriausybės perspėjimus dėl saugumo turėtų rimtai vertinti „tiek mūsų priešai užsienyje, tiek buvę vidaus asmenys, kurie nėra susipažinę su naujausia informacija“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų