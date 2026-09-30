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TV3 naujienos > Užsienis > Artimieji Rytai

„Bandė sudaužyti lėktuvą“: Netanyahu prabilo apie „FlyDubai“ lėktuvo skrydį

2026-09-30 17:17 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-30 17:17
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Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad vienas ant žemės nutupdyto „Flydubai“ lėktuvo pilotų „subadė kitą pilotą ir, akivaizdu, bandė sudaužyti lėktuvą“.

Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu (nuotr. Gedimino Bartuškos)

Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad vienas ant žemės nutupdyto „Flydubai“ lėktuvo pilotų „subadė kitą pilotą ir, akivaizdu, bandė sudaužyti lėktuvą“.

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Izraelio ministras pirmininkas vaizdo pareiškime hebrajų kalba, paskelbtame prieš kelias minutes, tai, kas įvyko, pavadino „itin rimtu saugumo incidentu“, rašo „Sky News“.

B. Netanyahu teigė, kad išpuolį surengęs pilotas buvo sulaikytas ir šiuo metu yra apklausiamas Saudo Arabijos pareigūnų.

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Pasak B. Netanyahu, vienam keleiviui kartu su įgulos nariu pavyko įsiveržti į pilotų kabiną ir „neutralizuoti“ puolusį pilotą.

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Jis pridūrė, kad kitas įgulos narys stabilizavo lėktuvą.

Pilotų konfliktas lėktuve

Lėktuvas skrido iš Dubajaus į Tel Avivą, tačiau buvo priverstas avariniu būdu nutūpti Saudo Arabijoje.

Visą dieną buvo skelbiami prieštaringi pranešimai apie tai, kas tiksliai įvyko lėktuve, nes keleivių ir jų artimųjų pasakojimai skyrėsi.

 

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