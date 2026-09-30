„Bandė sudaužyti lėktuvą“: Netanyahu prabilo apie „FlyDubai“ lėktuvo skrydį

Izraelio ministras pirmininkas vaizdo pareiškime hebrajų kalba, paskelbtame prieš kelias minutes, tai, kas įvyko, pavadino „itin rimtu saugumo incidentu“, rašo „Sky News“.
B. Netanyahu teigė, kad išpuolį surengęs pilotas buvo sulaikytas ir šiuo metu yra apklausiamas Saudo Arabijos pareigūnų.
Pasak B. Netanyahu, vienam keleiviui kartu su įgulos nariu pavyko įsiveržti į pilotų kabiną ir „neutralizuoti“ puolusį pilotą.
Jis pridūrė, kad kitas įgulos narys stabilizavo lėktuvą.
Pilotų konfliktas lėktuve
Lėktuvas skrido iš Dubajaus į Tel Avivą, tačiau buvo priverstas avariniu būdu nutūpti Saudo Arabijoje.
Visą dieną buvo skelbiami prieštaringi pranešimai apie tai, kas tiksliai įvyko lėktuve, nes keleivių ir jų artimųjų pasakojimai skyrėsi.
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