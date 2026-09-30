Aiškėja naujos detalės: neatmetama, kad pilotas galėjo bandyti sudaužyti lėktuvą su daugiau nei 150 keleivių

Iš pradžių oficialaus patvirtinimo dėl kelių Izraelio žiniasklaidos priemonių paskelbtos informacijos nebuvo.
Izraelio žiniasklaida: tiriama, ar „Flydubai“ pilotas mėgino sudaužyti lėktuvą
Vis dėlto neįvardytas aukšto rango Izraelio vyriausybės pareigūnas transliuotojui N12 pareiškė, kad pavyko išvengti „didelės nelaimės“.
„Vienas pilotas dūrė kitam ir bandė surengti 9/11 tipo išpuolį – arba pagrobti lėktuvą į Izraelį, arba jį sudaužyti“, – cituojamas jis.
„Lėktuvas pradėjo smukti, o ten buvusi pilotų komanda sutramdė užpuoliką ir perėmė lėktuvo valdymą – taip buvo išvengta dramatiškos nelaimės“, – sako pareigūnas.
Iš pradžių buvo skelbta, kad vienas pilotas buvo rusų kilmės, o kitas ukrainietis. Tačiau vėliau „Walla“, remdamiesi aukštu kariniu pareigūnu, pranešė, kad vienas pilotas yra omaniečių kilmės. Skelbiama, kad kapitonas – Jungtinių Arabų Emyratų pilietis.
Liudininkai sako, kad lėktuvas ėmė smarkiai leistis, o vienas pilotų, padedamas keleivių, sutrukdė kitam sudaužyti orlaivį.
Internete paskelbtoje po nusileidimo lėktuvo salone padarytoje nuotraukoje matomas keleivis, panašu, krauju suteptais marškiniais.
Izraelio žiniasklaida taip pat pranešė, kad vienas pilotų buvo sužeistas peiliu.
Iš pradžių žiniasklaida skelbė tik apie tarp dviejų pilotų kilusias muštynes.
Kaip skelbta, oro linijų bendrovės „Flydubai“ lėktuvas trečiadienio rytą skrido iš Dubajaus į Tel Avivą, tačiau apsisukdamas virš Saudo Arabijos perdavė avarinį signalą. Lėktuvas saugiai nusileido Tabuke, Saudo Arabijoje, niekas iš keleivių nenukentėjo, pranešė oro linijų bendrovės atstovas.
Lėktuve buvo virš 150 keleivių.
Izraelis jau kelis dešimtmečius nepatyrė lėktuvų užgrobimų, tačiau palaiko vieną griežčiausių oro uostų saugumo sistemų pasaulyje. Komerciniai skrydžiai tarp Izraelio ir JAE vykdomi nuo tada, kai 2020 metais šalys normalizavo santykius.
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