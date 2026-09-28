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Skrydis virto košmaru – 3 žmonės po nusileidimo išgabenti į ligoninę: aiškėja, kas įvyko

2026-09-28 20:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-28 20:07
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Lėktuvas iš Barselonos į Bostoną buvo priverstas leistis Portugalijoje – dalis keleivių po incidento buvo gydomi oro uoste, trys išvežti į ligoninę. 

Lėktuvas, greitoji (nuotr. 123rf.com)

Lėktuvas iš Barselonos į Bostoną buvo priverstas leistis Portugalijoje – dalis keleivių po incidento buvo gydomi oro uoste, trys išvežti į ligoninę. 

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„Delta“ oro linijų lėktuvas, skridęs iš Barselonos į Bostoną, sekmadienį buvo priverstas atlikti avarinį nusileidimą Portugalijoje, kai orlaivio salone pasklido dūmai. Po incidento medikų pagalbos prireikė 11 keleivių – aštuoni iš jų buvo gydomi tiesiai ant oro uosto tako, o dar trys išgabenti į ligoninę, rašo PEOPLE. 

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Keleiviams prireikė medikų pagalbos

Kaip skelbia „Reuters“, „Delta“ skrydis DL251 iš Barselonos išskrido rugsėjo 27-ąją, sekmadienį, 15.15 val. vietos laiku ir turėjo pasiekti Bostono Logano tarptautinį oro uostą. Praėjus maždaug pustrečios valandos nuo pakilimo, įgula pranešė apie techninį gedimą.

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Lėktuvas „Airbus A330“ netrukus atliko avarinį nusileidimą Porto mieste, Portugalijoje.

Orlaiviui nusileidus Francisco Sá Carneiro oro uoste, aštuoni keleiviai buvo apžiūrėti ir gydomi tiesiai ant tako.

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Portugalijos ekstremaliųjų situacijų ir civilinės saugos institucijos atstovas „Reuters“ patvirtino, kad dar trys žmonės buvo išvežti į ligoninę tolesniam gydymui.

Institucijos nurodė, kad avarinio nusileidimo prireikė dėl salone pasklidusių dūmų. Kol kas pareigūnai ir oro linijos neatskleidė, kas tiksliai sukėlė incidentą.

 

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