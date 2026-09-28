Skrydis virto košmaru – 3 žmonės po nusileidimo išgabenti į ligoninę: aiškėja, kas įvyko

„Delta“ oro linijų lėktuvas, skridęs iš Barselonos į Bostoną, sekmadienį buvo priverstas atlikti avarinį nusileidimą Portugalijoje, kai orlaivio salone pasklido dūmai. Po incidento medikų pagalbos prireikė 11 keleivių – aštuoni iš jų buvo gydomi tiesiai ant oro uosto tako, o dar trys išgabenti į ligoninę, rašo PEOPLE.
Keleiviams prireikė medikų pagalbos
Kaip skelbia „Reuters“, „Delta“ skrydis DL251 iš Barselonos išskrido rugsėjo 27-ąją, sekmadienį, 15.15 val. vietos laiku ir turėjo pasiekti Bostono Logano tarptautinį oro uostą. Praėjus maždaug pustrečios valandos nuo pakilimo, įgula pranešė apie techninį gedimą.
Lėktuvas „Airbus A330“ netrukus atliko avarinį nusileidimą Porto mieste, Portugalijoje.
Orlaiviui nusileidus Francisco Sá Carneiro oro uoste, aštuoni keleiviai buvo apžiūrėti ir gydomi tiesiai ant tako.
Portugalijos ekstremaliųjų situacijų ir civilinės saugos institucijos atstovas „Reuters“ patvirtino, kad dar trys žmonės buvo išvežti į ligoninę tolesniam gydymui.
Institucijos nurodė, kad avarinio nusileidimo prireikė dėl salone pasklidusių dūmų. Kol kas pareigūnai ir oro linijos neatskleidė, kas tiksliai sukėlė incidentą.
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