Paviešino, ką pribloškiančio keleivė išdarinėjo lėktuve: „Ypač šlykštu...“

Apie nemalonų incidentą interneto forume „Reddit“ papasakojo keleivė, teigusi, kad viena moteris nusiavė batus ir, sėdėdama tarp kitų keliautojų, ėmė krapštyti negyvą odą nuo savo basų pėdų, skelbė thenightly.com.au.
Šokiravo keleivės elgesys
„Šalia manęs lėktuve sėdinti moteris pradėjo krapštyti negyvą odą nuo savo BASŲ PĖDŲ“, – rašė liudininkė.
Įraše pasidalytose nuotraukose matyti, kaip moteris ant kelio užsikėlusi basą pėdą krapšto odą aplink kojų nagus. Toks elgesys sulaukė ne tik kitų keleivių pasipiktinimo, bet ir specialistės dėmesio.
Sidnėjuje dirbanti podiatrė dr. Kate Edwards perspėjo, kad toks elgesys yra ne tik nemalonus aplinkiniams, bet ir gali kelti higienos problemų.
„Krapštyti pėdų odą ir nagus yra ypač šlykštu, nes tam naudojate rankas“, – naujienų portalui „news.com.au“ sakė specialistė.
Anot jos, po tokios „pedikiūro“ procedūros skrydžio metu bakterijos, grybeliai ir mielės gali būti pernešami ant įvairių lėktuve esančių paviršių.
„Ar iš tiesų po to nusiplaunate rankas, ar liečiate viską aplinkui – maistą, gėrimus, saugos diržus, televizoriaus ekranus, duris?“ – klausė dr. K. Edwards.
Specialistė taip pat atkreipė dėmesį į keleivių įprotį skrydžio metu nusiauti batus ir vaikščioti basomis.
„Skrydžio metu vaikščioti basomis taip pat yra šlykštu, nes vaikštote per kitų žmonių grybeliais, bakterijomis ir mielėmis užterštus paviršius, o tuomet kišate pėdas į šiltas, tamsias ir drėgnas kojines ar batus. Ten visa tai gali pradėti daugintis žaibišku greičiu“, – pridūrė ji.
Dėl šios priežasties dr. K. Edwards visiems keleiviams pataria viso skrydžio metu avėti batus.
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