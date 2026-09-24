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Paviešino, ką pribloškiančio keleivė išdarinėjo lėktuve: „Ypač šlykštu...“

2026-09-24 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-24 14:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sausakimšame lėktuve vykęs incidentas vieną keleivę privertė griebtis telefono ir parodyti kitiems, kas vyko vos už kelių sėdynių. Vieno keleivio elgesys ją taip pribloškė, kad ji nusprendė akimirkomis iš skrydžio pasidalyti internete.

Lėktuvas (nuotr. 123rf, stop kadras)

Sausakimšame lėktuve vykęs incidentas vieną keleivę privertė griebtis telefono ir parodyti kitiems, kas vyko vos už kelių sėdynių. Vieno keleivio elgesys ją taip pribloškė, kad ji nusprendė akimirkomis iš skrydžio pasidalyti internete.

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Apie nemalonų incidentą interneto forume „Reddit“ papasakojo keleivė, teigusi, kad viena moteris nusiavė batus ir, sėdėdama tarp kitų keliautojų, ėmė krapštyti negyvą odą nuo savo basų pėdų, skelbė thenightly.com.au.

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Šokiravo keleivės elgesys

„Šalia manęs lėktuve sėdinti moteris pradėjo krapštyti negyvą odą nuo savo BASŲ PĖDŲ“, – rašė liudininkė.

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Įraše pasidalytose nuotraukose matyti, kaip moteris ant kelio užsikėlusi basą pėdą krapšto odą aplink kojų nagus. Toks elgesys sulaukė ne tik kitų keleivių pasipiktinimo, bet ir specialistės dėmesio.

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Sidnėjuje dirbanti podiatrė dr. Kate Edwards perspėjo, kad toks elgesys yra ne tik nemalonus aplinkiniams, bet ir gali kelti higienos problemų.

„Krapštyti pėdų odą ir nagus yra ypač šlykštu, nes tam naudojate rankas“, – naujienų portalui „news.com.au“ sakė specialistė.

Anot jos, po tokios „pedikiūro“ procedūros skrydžio metu bakterijos, grybeliai ir mielės gali būti pernešami ant įvairių lėktuve esančių paviršių.

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„Ar iš tiesų po to nusiplaunate rankas, ar liečiate viską aplinkui – maistą, gėrimus, saugos diržus, televizoriaus ekranus, duris?“ – klausė dr. K. Edwards.

Specialistė taip pat atkreipė dėmesį į keleivių įprotį skrydžio metu nusiauti batus ir vaikščioti basomis.

„Skrydžio metu vaikščioti basomis taip pat yra šlykštu, nes vaikštote per kitų žmonių grybeliais, bakterijomis ir mielėmis užterštus paviršius, o tuomet kišate pėdas į šiltas, tamsias ir drėgnas kojines ar batus. Ten visa tai gali pradėti daugintis žaibišku greičiu“, – pridūrė ji.

Dėl šios priežasties dr. K. Edwards visiems keleiviams pataria viso skrydžio metu avėti batus.

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