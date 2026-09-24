Jungtinėje Karalystėje sudužo karinis lėktuvas: pilotai katapultavosi paskutinę akimirką

Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip du pilotai, regis, katapultuojasi likus kelioms akimirkoms iki lėktuvui smigiant žemyn ir sudūžtant liepsnose.
Orlaivis „Hawk T2“ pakilo iš Karališkųjų oro pajėgų (RAF) Valio bazės, esančios Anglesio saloje prie šiaurės vakarinės Velso pakrantės.
Exclusive: a Hawk T2 getting airborne from RAF Valley, N. Wales. As it rolls down the runway flames appear from the rear of the jet. The Hawk T2 does not have reheat (afterburner). As the jet climbs the flames seem to disappear. The main Hydraulic system is on the rear left side. pic.twitter.com/WafevD2BQgREKLAMA— Mikey Kay 🏴 (@MikeyKayFilms) September 23, 2026
Pilotai gydomi ligoninėje
„Pakilimo metu pasirodė oranžinė liepsna, o greitėdamas jis iš esmės degė“, – regioninei naujienų svetainei „North Wales Live“ pasakojo įvykio liudininkas.
Kalbėdamas konferencijoje Londone, W. Streetingas sakė, kad abu pilotai gydomi ligoninėje „ir, žinoma, mes tiriame, kaip ir kodėl tai įvyko“.
Manoma, kad pilotai patyrė nesunkius sužeidimus.
RAF socialiniame tinkle „X“ pridūrė, kad nusprendė „laikinai sustabdyti „Hawk T1“ ir „Hawk T2“ operacijas kaip atsargumo priemonę, kol vyksta tyrimai“.
„Hawk T1“ ir naujesnės T2 versijos orlaiviai yra dviviečiai mokomieji lėktuvai, naudojami greitųjų naikintuvų pilotų mokymams.
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