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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Chaosas vienos ES šalies oro uostuose: sutriko skrydžių eismas

2026-09-21 13:12 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-21 13:12
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dėl oro eismo valdymo sutrikimo vėluoja skrydžiai Škotijoje, Šiaurės Airijoje ir šiaurinėje Anglijos dalyje, pranešė Jungtinės Karalystės oro navigacijos paslaugų bendrovė NATS.

Chaosas vienos ES šalies oro uostuose: sutriko skrydžių eismas | EPA / NEIL HALL nuotr.
GALERIJA (5)

Dėl oro eismo valdymo sutrikimo vėluoja skrydžiai Škotijoje, Šiaurės Airijoje ir šiaurinėje Anglijos dalyje, pranešė Jungtinės Karalystės oro navigacijos paslaugų bendrovė NATS.

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Bendrovė pabrėžė, kad pirmadienio sutrikimas nesusijęs su anksčiau šį mėnesį NATS kilusia programinės įrangos problema, dėl kurios tuomet teko atšaukti daugiau kaip 2 tūkst. skrydžių.

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Skrydžiai vėlavo Edinburgo, Belfasto ir Mančesterio oro uostuose, o keleiviai buvo raginami dėl naujausios informacijos kreiptis į savo oro linijų bendroves.

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„Mūsų inžinieriai toliau aiškinasi sutrikimo priežastis mūsų centre Prestvike, Škotijoje. Į pietus nuo Mančesterio esantys oro uostai iš esmės nepaveikti, tačiau šiuo metu šiek tiek vėluoja į šiaurę skrendantys reisai ir skrydžiai iš Škotijos oro uostų. Keleiviai turėtų pasitikslinti informaciją savo oro linijų bendrovėse. Šis sutrikimas nesusijęs su prieš dvi savaites kilusia problema. Atsiprašome dėl nepatogumų“, – pirmadienio rytą pranešė NATS atstovas.

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FOTOGALERIJA. Skrydis iš Jungtinės Karalystės virto košmaru

Skrydžių sutrikimai

Oro linijų bendrovė „EasyJet“ pareiškė, kad naujausi skrydžių sutrikimai „kelia abejonių dėl NATS sistemų atsparumo“.

„Dėl NATS oro eismo valdymo sistemos gedimo jos centre Prestvike vėluoja skrydžiai, o kai kurių skrydžių apskritai neįmanoma vykdyti. Tai dar kartą kelia abejonių dėl NATS sistemų atsparumo ir rodo, kad būtina imtis ryžtingų veiksmų, siekiant užkirsti kelią tokiems pasikartojantiems gedimams. Darysime viską, ką galime, kad kuo labiau sumažintume poveikį savo klientams, o visiems, kurie šiandien turi skristi, patariame naujausią informaciją pasitikrinti mūsų skrydžių sekimo sistemoje“, – pareiškė bendrovė.

ELTA primena, kad rugsėjo pradžioje dėl NATS sistemos gedimo sutriko skrydžiai Hitrou, Gatviko, Mančesterio, Stanstedo ir kituose oro uostuose.

NATS teikia oro eismo valdymo paslaugas penkiolikai Jungtinės Karalystės oro uostų.

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