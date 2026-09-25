Ore – pavojaus signalas: „Ryanair“ lėktuvo pilotai išsiuntė kodą 7500

Lėktuvas „Boeing 737-8 MAX“ pakilo iš Porto oro uosto ir pasuko Airijos link. Orlaiviui pasiekus maždaug 12 tūkst. pėdų aukštį, kapitonas į atsakiklį įvedė kodą 7500. Tai tarptautinis pavojaus signalas, kuriuo skrydžių valdymo tarnybos informuojamos apie galimą grėsmę, susijusią su lėktuvo užgrobimu arba pilotų kabinos saugumo pažeidimu.
Skrydžių vadovai nedelsdami pradėjo avarines procedūras. Įvedus kodą 7500, radarų ekranuose pasirodo įspėjimai, todėl būtina skubiai susisiekti su įgula. Pirmiausia tarnybos patikrina, ar signalas nebuvo perduotas per klaidą.
Jei grėsmė patvirtinama, apie ją informuojamos atitinkamos saugumo tarnybos, įskaitant policiją, kariuomenę ir gelbėtojus.
Pirmenybė suteikta grįžimui į oro uostą
Gavę pavojaus signalą, skrydžių vadovai susisiekė su reiso FR7073 įgula ir suteikė lėktuvui aukščiausią prioritetą. Oro erdvė aplink orlaivį buvo apsaugota, o pilotams pateikti nurodymai, leidžiantys greitai ir saugiai grįžti į Portą.
Visa operacija vyko glaudžiai bendradarbiaujant aviacijos ir gelbėjimo tarnyboms.
„Boeing 737-8 MAX“ saugiai nusileido oro uoste prieš pat vidurnaktį, praėjus vos 37 minutėms nuo pakilimo. Oro uoste lėktuvo laukė gelbėjimo tarnybos, pasirengusios reaguoti į bet kokią galimą situaciją.
Skrydis atnaujintas po dviejų valandų
Nors situacija atrodė grėsminga, incidentas baigėsi saugiai. Praėjus maždaug dviem valandoms po nusileidimo, skrydis į Dubliną buvo atnaujintas.
Lėktuvas galiausiai vėl išskrido iš Porto rugsėjo 23 d. rytą prieš pat 1.30 val. ir į Airijos sostinę nusileido dviem su puse valandos vėliau nei planuota, maždaug 3.15 val. vietos laiku.
Kol kas tarnybos neatskleidė, dėl kokios priežasties buvo perduotas lėktuvo užgrobimo pavojaus kodas.
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