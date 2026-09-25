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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Ore – pavojaus signalas: „Ryanair“ lėktuvo pilotai išsiuntė kodą 7500

2026-09-25 09:34 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-25 09:34
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Iš Porto į Dubliną skridęs oro linijų „Ryanair“ lėktuvas netrukus po pakilimo buvo priverstas grįžti į oro uostą. Priežastis – pilotų kabinoje paskelbtas saugumo pavojaus signalas. Įgula perdavė kodą 7500, kuris aviacijoje reiškia įtariamą lėktuvo užgrobimą arba neteisėtą patekimą į pilotų kabiną, rašo „Onet“.

Ryanair (nuotr. Dainiaus Labučio)

Iš Porto į Dubliną skridęs oro linijų „Ryanair“ lėktuvas netrukus po pakilimo buvo priverstas grįžti į oro uostą. Priežastis – pilotų kabinoje paskelbtas saugumo pavojaus signalas. Įgula perdavė kodą 7500, kuris aviacijoje reiškia įtariamą lėktuvo užgrobimą arba neteisėtą patekimą į pilotų kabiną, rašo „Onet“.

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Lėktuvas „Boeing 737-8 MAX“ pakilo iš Porto oro uosto ir pasuko Airijos link. Orlaiviui pasiekus maždaug 12 tūkst. pėdų aukštį, kapitonas į atsakiklį įvedė kodą 7500. Tai tarptautinis pavojaus signalas, kuriuo skrydžių valdymo tarnybos informuojamos apie galimą grėsmę, susijusią su lėktuvo užgrobimu arba pilotų kabinos saugumo pažeidimu.

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Skrydžių vadovai nedelsdami pradėjo avarines procedūras. Įvedus kodą 7500, radarų ekranuose pasirodo įspėjimai, todėl būtina skubiai susisiekti su įgula. Pirmiausia tarnybos patikrina, ar signalas nebuvo perduotas per klaidą.

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Jei grėsmė patvirtinama, apie ją informuojamos atitinkamos saugumo tarnybos, įskaitant policiją, kariuomenę ir gelbėtojus.

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Pirmenybė suteikta grįžimui į oro uostą

Gavę pavojaus signalą, skrydžių vadovai susisiekė su reiso FR7073 įgula ir suteikė lėktuvui aukščiausią prioritetą. Oro erdvė aplink orlaivį buvo apsaugota, o pilotams pateikti nurodymai, leidžiantys greitai ir saugiai grįžti į Portą.

Visa operacija vyko glaudžiai bendradarbiaujant aviacijos ir gelbėjimo tarnyboms.

„Boeing 737-8 MAX“ saugiai nusileido oro uoste prieš pat vidurnaktį, praėjus vos 37 minutėms nuo pakilimo. Oro uoste lėktuvo laukė gelbėjimo tarnybos, pasirengusios reaguoti į bet kokią galimą situaciją.

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Skrydis atnaujintas po dviejų valandų

Nors situacija atrodė grėsminga, incidentas baigėsi saugiai. Praėjus maždaug dviem valandoms po nusileidimo, skrydis į Dubliną buvo atnaujintas.

Lėktuvas galiausiai vėl išskrido iš Porto rugsėjo 23 d. rytą prieš pat 1.30 val. ir į Airijos sostinę nusileido dviem su puse valandos vėliau nei planuota, maždaug 3.15 val. vietos laiku. 

Kol kas tarnybos neatskleidė, dėl kokios priežasties buvo perduotas lėktuvo užgrobimo pavojaus kodas.

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