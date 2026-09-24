„Kas čia dabar?“ – gyventojai sunerimę: lėktuvas suko ratus virš Trakų

Gyventojai šia žinia dalijosi socialinių tinklų grupėje „Lietuvos aviacija“, kur fiksavo keistą lėktuvo judėjimą.
„Kas čia dabar?“ – feisbuko grupėje klausė gyventojas.
Flightradar24.com programėlėje matyti, kad lėktuvas virš Trakų apsuko apie 15 ratų.
Vilniaus oro uosto atstovai nurodo, kad tokį sprendimą priėmė įgula, tačiau daugiau detalių neatskleidžiama.
„Krovininis orlaivis iš Vilniaus oro uosto (VNO) pakilo apie 5 val. Įgulai priėmus sprendimą sugrįžti į VNO, orlaivis nusileido apie 6:30 val.
Tokio sprendimo priežastis plačiau gali pakomentuoti aviakompanija“, – nurodo Vilniaus oro uosto komunikacijos vadovė Rūta Asadauskaitė.
Flightradar24.com duomenimis, šio orlaivio skrydį iš Vilniaus į Stambulą planuojama tęsti ketvirtadienio vakarą. Skelbiama, kad numatomas orlaivio išvykimo iš Vilniaus laikas – 21.10 val.
Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į „Turkish airlines“ avialinijas komentaro dėl nutikusios situacijos. Gavę jų atsakymą tekstą papildysime.
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