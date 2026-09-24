Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
16
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Kas čia dabar?“ – gyventojai sunerimę: lėktuvas suko ratus virš Trakų

2026-09-24 12:43 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-24 12:43
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ketvirtadienio rytą iš Vilniaus oro uosto pakilęs „Turkish Airlines“ krovininis lėktuvas apsuko apie 15 ratų virš Trakų ir grįžo į Vilnių. Orlaivis, įgulai priėmus sprendimą grįžti į oro uostą, nusileido maždaug po pusantros valandos.

Ketvirtadienio rytą iš Vilniaus oro uosto pakilęs „Turkish airlines“ apsuko ratus virš Trakų ir grįžo atgal. (tv3.lt koliažas)

Ketvirtadienio rytą iš Vilniaus oro uosto pakilęs „Turkish Airlines“ krovininis lėktuvas apsuko apie 15 ratų virš Trakų ir grįžo į Vilnių. Orlaivis, įgulai priėmus sprendimą grįžti į oro uostą, nusileido maždaug po pusantros valandos.

REKLAMA
16

Gyventojai šia žinia dalijosi socialinių tinklų grupėje „Lietuvos aviacija“, kur fiksavo keistą lėktuvo judėjimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kas čia dabar?“ – feisbuko grupėje klausė gyventojas.

Flightradar24.com programėlėje matyti, kad lėktuvas virš Trakų apsuko apie 15 ratų.

Vilniaus oro uosto atstovai nurodo, kad tokį sprendimą priėmė įgula, tačiau daugiau detalių neatskleidžiama.

REKLAMA
REKLAMA

„Krovininis orlaivis iš Vilniaus oro uosto (VNO) pakilo apie 5 val. Įgulai priėmus sprendimą sugrįžti į VNO, orlaivis nusileido apie 6:30 val.

REKLAMA

Tokio sprendimo priežastis plačiau gali pakomentuoti aviakompanija“, – nurodo Vilniaus oro uosto komunikacijos vadovė Rūta Asadauskaitė.

Flightradar24.com duomenimis, šio orlaivio skrydį iš Vilniaus į Stambulą planuojama tęsti ketvirtadienio vakarą. Skelbiama, kad numatomas orlaivio išvykimo iš Vilniaus laikas – 21.10 val.

Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į „Turkish airlines“ avialinijas komentaro dėl nutikusios situacijos. Gavę jų atsakymą tekstą papildysime.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
oss
oss
2026-09-24 13:22
o kaip zaliasis kursas,kai lektuvai taip tersia? aisku lengviau vaikytis koki pensininka su dyzeliuku,ar girtiems medziot?
Atsakyti
Nuomonė
Nuomonė
2026-09-24 13:02
Sukdamas ratus išdeginio kurą, kad leidžiantis lėktuvas neužsidegų. Matyt prietaisai rodė kokį tai sutrikimą. Panašu, kad nesusiskleidė važiuoklė, tai dėl važiuoklės problemų sumažino kuro kiekį ir tik tada leidosi.
Atsakyti
Dainius
Dainius
2026-09-24 13:13
Brangs degalai??
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (16)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų