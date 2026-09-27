Įgula reagavo žaibiškai: lėktuve užsidegė baterija, skrydis nukreiptas

Incidentas įvyko šeštadienį, „Airbus A321-200“ skrendant į Portugalijos sostinę su 198 keleiviais.
„Lufthansa“ atstovas sakė, kad įgula nedelsdama įdėjo bateriją į specialų apsauginį maišelį, skirtą ličio baterijoms, ir niekas nenukentėjo.
Lakūnas atsargumo sumetimais nusprendė nukreipti lėktuvą į Lioną, jis ten nusileido be incidentų.
Keleiviai skrydį tęsė sekmadienį, pernakvoję viešbutyje.
„Mūsų keleivių ir įgulų saugumas visada išlieka svarbiausias „Lufthansa“ prioritetas“, – sakė bendrovė.
Oro bendrovė nuo sausio uždraudė naudoti ir įkrauti išorines baterijas savo orlaiviuose, nors keleiviams leidžiama salone turėti iki dviejų tokių baterijų, laikantis tam tikrų saugumo sąlygų.
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