Liudininkų pasakojimai iš dramatiško skrydžio, plinta pirmieji vaizdai: buvo kraujo, lėktuvas staigiai smuko žemyn

Trečiadienį ryte „FlyDubai“ lėktuve susimušė du pilotai, lėktuvas pasiuntė pavojaus signalus 7700 ir 7500, buvo pakelti Izraelio pajėgų naikintuvai, skelbia „Walla“.
Aiškėja, kad vienas pilotas buvo rusų kilmės, o kitas ukrainietis. Rusų kilmės pilotas esą buvo pagrindinis.
Skelbiama, kad vienas pilotas neteko sąmonės. Dar vėliau pasirodė informacija, kad vienas pilotas buvo padurtas. Dėl ko kilo konfliktas, kol kas neaišku.
Pirmieji liudijimai ir kadrai iš lėktuvo
Kaip skelbia „Reuters“, Yasmin Abu Kasis, kurios dukra Miriam skrido minėtu reisu, pasakojo, kad dukra girdėjo klyksmus. Anot jos, vienas vyras paėmė peilį, parvertė pilotą ant grindų. Anot liudininkės, visur buvo kraujo.
„N12“ dar viena liudininkė pasakoja, kad keleiviai ir įgulos nariai „puolė pilotą“ ir sugebėjo jį sutramdyti. Ji sako, kad dalis keleivių meldėsi.
„Lėktuvas atliko avarinį tūpimą, ir tik nusileidę iš tikrųjų supratome, ką išgyvenome“, – sako ji.
„Girdėjome šūksnius ir klyksmus, tada pamatėme, kad atidaroma piloto kabina ir ten yra kraujo. Supratome, kad lėktuve buvęs žmogus peiliu dūrė pilotui“, – priduria keleivė.
Dar vienas keleivis Uri „Walla“ pasakojo, kad incidento metu labai išsigando.
„Žmonės vis dar mirtinai išsigandę, ypač po to, kai lėktuvas smarkiai smuktelėjo“, – pasakoja jis.
„Kaip supratau, pilotas bandė nusižudyti kartu su mumis“, – pridūrė jis.
„Tikriausiai tai buvo teroro aktas, keli keleiviai padėjo antrajam pilotui jį sutramdyti, kol lėktuvas nusileido. <...> Tai buvo didžiausia mano gyvenimo trauma. Jautėmės tarsi kristume laisvuoju kritimu ir bet kurią akimirką galėjome sudužti“, – pasakoja keleivis.
Kita moteris „Walla“ papasakojo, kad lėktuve buvo jos 75-erių motina. Ji su drauge maždaug dvi savaites keliavo po Nepalą ir keliavo į Izraelį per Dubajų. Šeimos nariai ketino ją pasitikti geležinkelio stotyje, tačiau paaiškėjo, kad skrydis vėluoja.
„Buvo labai didelių nerimo akimirkų. Mums nepavyko su ja susisiekti. Suprantame, kad ten nėra ryšio ir kad jų SIM kortelės neleidžia susisiekti“, – sakė ji.
„Atsižvelgiant į saugumo situaciją, kurioje šiuo metu yra Izraelis, pagrobimo scenarijus iš pradžių atrodė kaip realus košmaras“, – pridūrė moteris.
Internete jau taip pat plinta ir pirmieji kadrai iš lėktuvo.
Kitą to paties žmogaus nuotrauką skelbia ir kanalas „N12“.
Pareigūnas: išvengta didžiausios nelaimės
„N12“ rašo, kad antrasis pilotas dūrė pagrindiniam pilotui kelis kartus.
Įgulos nariai ir keleiviai sugebėjo įsilaužti į piloto kabiną ir sutramdyti žmogų.
„Buvo išvengta didžiausios nelaimės. Šiuo metu antrasis pilotas yra apklausiama, o vis daugiau požymių rodo, kad jis norėjo perimti lėktuvo kontrolę ir jį sudaužyti kartu su keleiviais“, – minėtam kanalui sakė vienas aukštas Izraelio pareigūnas.
Skelbiama, kad vienu metu lėktuvas staigiai smuko žemyn.
Drama ore: lėktuvas su 150 keleivių pasiuntė pavojaus signalus 7700 ir 7500, pakelti naikintuvai
Lėktuvas pakilo iš Dubajaus oro uosto ir turėjo skristi į Ben Guriono oro uostą Izraelyje. Tikslo lėktuvas nepasiekė, pranešta, kad orlaivis nutūpė Saudo Arabijoje.
Lėktuve yra daugiau nei 150 keleivių, dauguma jų – Izraelio piliečiai.
Minėtas leidinys rašė, kad iš pradžių buvo bijoma lėktuvo užgrobimo, tačiau netrukus paaiškėjo, kad pavojaus signalas buvo išsiųstas po lėktuve kilusių muštynių. Pranešama, kad muštynės kilo tarp pilotų, vienas pilotas esą prarado sąmonę.
Pranešama, kad buvo pakelti Izraelio gynybos pajėgų naikintuvai.
„FlyDubai“ kompanijos skrydis FZ1073 virš Saudo Arabijos, netoli sienos su Jordanija, aktyvavo avarinį kodą 7700. Remiantis skrydžių stebėjimo duomenimis, vėliau avarinis kodas buvo atšauktas, o lėktuvas nukreiptas į Saudo Arabiją.
Kitur taip pat pranešama, kad lėktuvas aktyvavo ir kodą 7500. Tai tarptautinis pavojaus signalas, kuris reiškia įtariamą lėktuvo užgrobimą arba neteisėtą patekimą į pilotų kabiną.
7700 kodas reiškia bendrąją orlaivio pavojaus situaciją.
Po incidento „Flydubai“ lėktuve Izraelis organizuoja savo piliečių grįžimą namo
Izraelis trečiadienį pranešė organizuojantis saugų Izraelio keleivių grįžimą po to, kai oro linijų bendrovės „Flydubai“ lėktuvas dėl, bendrovės teigimu, „incidento“ buvo priverstas nusileisti Saudo Arabijoje.
„Incidentas kontroliuojamas ir šiuo metu imamasi visų priemonių, kad Izraelio keleiviai būtų saugiai sugrąžinti į Izraelį“, – sakoma ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuro pareiškime.
Dėl šio incidento Izraelio ministras pirmininkas ir gynybos ministras surengė saugumo pasitarimą.
Izraelis jau kelis dešimtmečius nepatyrė lėktuvų užgrobimų, tačiau palaiko vieną griežčiausių oro uostų saugumo sistemų pasaulyje. Komerciniai skrydžiai tarp Izraelio ir JAE vykdomi nuo tada, kai 2020 metais šalys normalizavo santykius.
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