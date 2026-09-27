Izraelis Gazos Ruože nukovė įtariamą 2023 m. išpuolio dalyvį

Saheras Saqras šeštadienį žuvo per Izraelio oro smūgį Nuseirate, centrinėje Gazos Ruožo dalyje, tai patvirtino ir Gazos Ruože esanti al Aksos ligoninė.
Per smūgį buvo sužeisti dar trys žmonės. Šaltiniai teroristinėje organizacijoje „Hamas“ taip pat teigė, kad S. Saqras dalyvavo įkaitų grobime beveik prieš trejus metus.
Izraelio kariuomenė patvirtino palestiniečių pranešimus, kad S. Saqras vairavo motociklą, kuriuo buvo pagrobti izraelietė Noa Argamani ir jos vaikinas Avinatanas Oras. Kariuomenės teigimu, pastaruoju metu S. Saqras dalyvavo planuojant naujus išpuolius, todėl buvo nukautas siekiant pašalinti jo keliamą grėsmę.
Iš Izraelyje vykusio muzikos festivalio „Nova“ pagrobtos ir į Gazos Ruožą išvežtos jaunos moters likimas sulaukė didžiulio dėmesio ir užuojautos visame pasaulyje. Socialiniuose tinkluose plačiai paplito vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip teroristai ją išsiveža motociklu, o ji desperatiškai šaukiasi pagalbos.
2024 m. birželį Izraelio specialiosios pajėgos išlaisvino N. Argamani ir dar tris „Hamas“ laikytus įkaitus. Izraelio kariuomenė teigė, kad per operaciją vyko įnirtingi susirėmimai su ginkluotais palestiniečiais. „Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos institucijos duomenimis, žuvo 274 palestiniečiai. Šiuose duomenyse kovotojai ir civiliai nebuvo atskirti.
Praėjusiais metais N. Argamani kalbėjo Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryboje ir papasakojo apie siaubingas sąlygas nelaisvėje.
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