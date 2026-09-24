Benjaminui Netanyahu – akibrokštas JT

Delegatai švilpė ir kėlė triukšmą, kol B. Netanyahu komanda atsistojusi plojo, o posėdžio pirmininkas šaukė, ragindamas laikytis tvarkos.
„Jei dar yra kokių nors moralinių bailių, kurie dar neišėjo iš šios salės, prašau tai padaryti dabar“, – pareiškė B. Netanyahu.
Salė, kuri posėdžio pradžioje buvo pustuštė, prieš B. Netanyahu kalbą palaipsniui prisipildė.
Palestiniečių delegacija pranešime, su kuriuo pavyko susipažinti naujienų agentūrai AFP, buvo paraginusi kitas misijas prisijungti prie jų protesto akcijos.
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