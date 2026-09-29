Ore lėktuvas pasiuntė pavojaus signalą 7700: 3 keleiviai atsidūrė ligoninėje

Lėktuvas su 296 keleiviais turėjo apsisukti ir atlikti avarinį tūpimą Portugalijoje dėl dūmų salone.
Lėktuvo salone pasirodė dūmai
Kaip praneša „Reuters“, trys žmonės buvo paguldyti į ligoninę.
Incidentas įvyko sekmadienį, rugsėjo 27 d. Remiantis „Flightradar24“ duomenimis, „Delta“ oro linijų lėktuvas iš Barselonos pakilo 15:15 vietos laiku, o Porto oro uoste nusileido 17:45.
Virš Atlanto vandenyno pilotai perdavė kodą 7700, reiškiantį bendrą pavojaus būseną, ir paprašė nedelsiant nukreipti lėktuvą į artimiausią oro uostą.
Lėktuvo salone pasirodė dūmai.
Aštuoniems lėktuvo keleiviams prireikė medicininės pagalbos, kuri jiems buvo suteikta dar Porto oro uoste. Trys kiti asmenys buvo nugabenti į ligoninę.
Lėktuve buvo 296 keleiviai, praneša „El País“.
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