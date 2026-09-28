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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Skrydžio metu kilo gaisras: „Lufthansa“ lėktuvas skubiai nutūpė Prancūzijoje

2026-09-28 20:25 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-28 20:25
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„Lufthansa“ lėktuvas, skridęs iš Frankfurto į Lisaboną, šeštadienio vakarą buvo priverstas avariniu būdu leistis Lione. To priežastis – vienam iš keleivių priklausančios išorinės baterijos ( angl. „powerbank“) užsidegimas.

Lėktuvas (nuotr. 123rf.com)

„Lufthansa“ lėktuvas, skridęs iš Frankfurto į Lisaboną, šeštadienio vakarą buvo priverstas avariniu būdu leistis Lione. To priežastis – vienam iš keleivių priklausančios išorinės baterijos ( angl. „powerbank“) užsidegimas.

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Kalbama apie „Lufthansa“ skrydį LH1170. „Airbus A321“, kurio registracijos numeris D-AISB, šeštadienio vakarą, rugsėjo 26 dieną, pakilo iš Frankfurto prie Maino ir turėjo skristi į Lisaboną. Tačiau lėktuvas galutinio kelionės tikslo nepasiekė, rašo „Onet“.

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Skrydžio duomenys rodo, kad, užuot tęsęs kelionę į Portugaliją, reisas LH1170 buvo nukreiptas į Prancūzijos Lioną. Ten lėktuvas nusileido dar tą patį vakarą.

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Powerbankas užsidegė prie vienos iš sėdynių

Kaip praneša RTL, remdamasi „Lufthansa“ atstove spaudai, skrydžio metu vienam keleiviui priklausantis powerbankas „užsidegė prie sėdynės“. Salono įgula nedelsdama sureagavo ir įdėjo įrenginį į specialų apsauginį maišą, skirtą ličio jonų baterijoms laikyti.

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Saugumo sumetimais pilotai nusprendė neplanuotai leistis Lione.

„Lufthansa“ teigimu, buvo paskelbta avarinė situacija, todėl lėktuvui suteiktas prioritetas tūpti.

Remiantis ataskaitoje pateikta informacija, lėktuve buvo 198 keleiviai ir šeši įgulos nariai.

Po nusileidimo keleiviai buvo apgyvendinti viešbučiuose. Sekmadienį jie turėjo būti perkelti į kitus skrydžius ir tęsti kelionę į Lisaboną.

„Lufthansa“ RTL teigė apgailestaujanti dėl nutrūkusios keleivių kelionės, tačiau pabrėžė, kad keleivių ir įgulos saugumas visada yra svarbiausias prioritetas.

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