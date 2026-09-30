Po kruvino skrydžio – naujausia žinia apie „FlyDubai“ pilotų būklę

Į Tel Avivą Izraelyje skridęs lėktuvas Tabuko oro uoste nusileido „9 val. 45 min. (vietos ir Lietuvos laiku), o jo kapitonas ir antrasis pilotas patyrė sužalojimų ir buvo nugabenti į ligoninę“, – sakoma oro uostą valdančios bendrovės pareiškime, priduriant, kad keleiviams buvo suteikta reikiama pagalba.
Į Saudo Arabiją nukreipto „FlyDubai“ lėktuvo pilotai sužeisti ir paguldyti į ligoninę
Anksčiau pranešta, kad dėl tarp pilotų kilusio išpuolio iš Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) Dubajaus miesto į Izraelį skridęs komercinis lėktuvas trečiadienį buvo priverstas avariniu būdu nutūpti Saudo Arabijoje.
Incidentas trumpam sukėlė susirūpinimą dėl galimo užgrobimo ir privertė Izraelį pakelti į orą karo lėktuvus.
Izraelio žiniasklaida, remdamasi saugumo pareigūnais, pranešė, kad incidentas kilo dėl dviejų lėktuvo pilotų ginčo ir kad visi lėktuve buvę žmonės yra saugūs.
Remiantis viešai prieinama skrydžių stebėjimo informacija, „FlyDubai“ lėktuvas netrukus po pakilimo perdavė pavojaus signalą.
Apie incidentą informuotas regiono pareigūnas sakė, kad pilotų kabinoje kilo muštynės, kuriose, matyt, dalyvavo pilotai. Pareigūno teigimu, kol kas neaišku, dėl ko kilo konfliktas.
Kitas pareigūnas patvirtino, kad Izraelis, baimindamasis lėktuvo su dešimtimis jo piliečių užgrobimo, skubiai pasiuntė karo lėktuvus. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) pastarosiomis dienomis įspėjo dėl išaugusių grėsmių saugumui, bet jų nesukonkretino.
„FlyDubai“ atstovas patvirtino, kad oro linijų lėktuvui po „incidento“ teko leistis Saudo Arabijoje.
Dėl šio incidento Izraelio ministras pirmininkas ir gynybos ministras surengė saugumo pasitarimą.
Lėktuvo keleiviai Izraelio 12-ajam kanalui telefonu sakė girdėję lėktuvo priekyje sėdinčių žmonių šauksmus – šie išgirdę pilotų ginčą, o prieš nusileisdamas Saudo Arabijoje lėktuvas staigiai smuko žemyn.
Jie taip pat teigė, kad visi keleiviai negalėjo iškart išlipti iš lėktuvo, o aplink juos sutelktos gausios Saudo Arabijos saugumo pajėgos.
Izraelis jau kelis dešimtmečius nepatyrė lėktuvų užgrobimų, tačiau palaiko vieną griežčiausių oro uostų saugumo sistemų pasaulyje. Komerciniai skrydžiai tarp Izraelio ir JAE vykdomi nuo tada, kai 2020 metais šalys normalizavo santykius.
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