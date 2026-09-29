Lėktuvo salone pasklido dūmai: po avarinio nusileidimo į ligoninę išvežti keleiviai

Kaip pranešė vietos medikai, nukentėjusieji apsinuodijo dūmais, kurie pasklido lėktuvo, pakilusio iš Barselonos oro uosto, salone.
Dalis jų buvo paguldyti į Porto ligonines, rašo „Onet“.
Dūmai atsirado „dėl techninio gedimo“
Gelbėjimo tarnybos patikslino, kad dėl neplanuoto lėktuvo nusileidimo Porte oro eismą virš šio Portugalijos miesto teko kelioms dešimtims minučių sustabdyti.
Pirminiais Portugalijos žiniasklaidos duomenimis, dūmai atsirado „dėl techninio gedimo“, kai „Airbus A330“, kuriuo skrido 296 žmonės, buvo virš Atlanto vandenyno.
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