„FlyDubai“ lėktuvo keleivė: vienas pilotas bandė sudaužyti orlaivį

Abu pilotai buvo sužeisti ir, lėktuvui avariniu būdu nutūpus Saudo Arabijoje, buvo išvežti į ligoninę.
Pirmasis iš pareigūnų incidentą pakomentavo Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben Gviras. Jis sakė, kad buvo bandoma įvykdyti teroristinį išpuolį, ir pridūrė, kad nė vienas keleivis apie sužeidimus nepranešė.
„FlyDubai“ lėktuvas buvo priverstas skubiai nutūpti Saudo Arabijos Tabuko mieste 9 val. 45 min. (vietos ir Lietuvos laiku). Tada paaiškėjo, kad orlaivio kapitonas ir antrasis pilotas yra sužeisti, juos reikėjo vežti į ligoninę, pranešė oro uostą valdanti bendrovė.
Anksčiau ši pigių skrydžių bendrovė buvo pranešusi, kad skrydžio FZ 1073 metu įvyko incidentas ir kad orlaivis saugiai nusileido Tabuko oro uoste (TUU), o visi keleiviai yra saugūs.
Svetainės „Flightradar“ duomenimis, lėktuvas skrydžio metu staiga smuko žemyn – nuo beveik 10 363 m 5 val. 21 min. Grinvičo (8 val. 21 min. Lietuvos) laiku iki mažiau nei 5 181 m 5 val. 22 min. Grinvičo (8 val. 22 min. Lietuvos) laiku.
Keleivė Miryam Shira Ohayon pasakojo, kad lėktuvas tapo beveik nevaldomas, kai vienas iš pilotų bandė peiliu subadyti kitą pilotą, skrendant virš Jordanijos pakeliui iš Dubajaus į Tel Avivą.
„Taigi antrasis pilotas bandė nužudyti pilotą ir iš esmės įvykdyti savižudišką išpuolį lėktuve“, – sakė ji žurnalistams per garsiakalbį, kurį laikė jos motina, laukusi Ben Guriono oro uoste netoli Tel Avivo.
„Jo tikrai laukė sudužimas ir (tai neįvyko) tik dėl daugelio žmonių, kurie sutramdė antrąjį pilotą ir jį neutralizavo, išradingumo“, – sakė ji.
„Taip pat buvo gydytojas, kuris suteikė pirmąją pagalbą, ir žmonės, kurie gydė juos abu. Be piloto, daugiau nukentėjusiųjų nebuvo, tačiau didesnė baimė iš tikrųjų buvo sudužimas, o būtent to jis ir siekė“, – pasakojo keleivė.
Kelios Izraelio žiniasklaidos priemonės pranešė, kad tarp lėktuvo pilotų kilo muštynės, dėl kurių buvo įjungtas nelaimės signalas.
Izraelio žiniasklaida taip pat pranešė, kad lėktuvu kaip keleiviai skrido dar du pilotai, kurie perėmė valdymą ir atliko avarinį nusileidimą Saudo Arabijoje.
Ben Guriono oro uoste susirinko šeimos, laukiančios grįžtančių savo artimųjų.
Kiek anksčiau M. Sh. Ohayon motina Yasmin Abukasis (Jasmin Abukasis) naujienų agentūrai AFP sakė, kad dukra jai paskambino iš Saudo Arabijos.
„Ji sakė, kad vienas pilotas peiliu bandė nužudyti kitą pilotą. Jie girdėjo šauksmus“, – pasakojo ji, laukdama Ben Guriono oro uoste.
Kita keleivė nuėjo į pilotų kabiną „ir pamatė daug kraujo„, pasakojo Y. Abukasis ir pridūrė: “Ji pradėjo šaukti „ateikite į pagalbą“, tada įėjo keli žmonės ir pagavo tą vyrą.“
„Labai greitai smuko žemyn“
„Tuo tarpu lėktuvas pradėjo labai greitai leistis. Žmonės manė, kad mirs“, – sakė Y. Abukasis.
Ji pridūrė, kad vėliau valdymą perėmė du kiti pilotai, sėdėję lėktuvo gale.
Nei oro linijų bendrovė, nei susijusių šalių institucijos nepateikė informacijos, kas įvyko orlaivyje, ir nenurodė pilotų pilietybių, tačiau Izraelio žiniasklaidoje teigiama, kad vienas jų buvo Omano, o kitas – JAE pilietis.
Izraelio visuomeninis transliuotojas „Kan“ ir 12 kanalas pranešė, kad Izraelio kariuomenė, baimindamasi galimo užgrobimo, buvo skubiai pasiuntusi naikintuvus.
Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) biuras pranešė, kad premjeras surengė konsultacijas šiuo klausimu ir „stebi įvykių raidą“.
Izraelio kariuomenė naujienų agentūrai AFP teigė, kad tikrina pranešimus.
Keleivio Ido Zoharo tėvas Meiras Zoharas AFP sakė, kad sūnus jam trumpąja žinute pranešė, jog jaučiasi gerai, tačiau kitų žinių neturi.
„Per žinias girdėjome, kas įvyko Abu Dabio danguje, – sakė M. Zoharas. – Jis mums pasakė, kad viskas gerai, daugiau man nepasakojo.“
Kruvini marškinėliai
Izraelio žiniasklaida, remdamasi anoniminiais šaltiniais, pranešė, kad lėktuve buvę keleiviai įsikišo ir išskyrė du pilotus per jų ginčą, taip pat paskelbė keleivio kruvinais marškinėliais nuotraukas.
12 kanalas pranešė, kad institucijos tiria, ar vienas iš pilotų nebandė įvykdyti savižudybės sudaužant lėktuvą. Spėjama, jog kitas pilotas įsikišo, kad užkirstų kelią katastrofai.
Tabuko mieste, kuriame nutūpė lėktuvas, esantis AFP korespondentas matė sustiprintą apsaugą netoli oro uosto, prie terminalo stovinčius kelis policijos automobilius ir greitosios pagalbos automobilį.
Patekimas į terminalą nebuvo blokuojamas.
Vieno keleivio AFP atsiųstose nuotraukose matyti oro uosto poilsio zonoje susirinkę keliautojai, įskaitant vaikus. Matėsi, kad kai kas sėdėjo ant grindų. Vienas vyras buvo su baltais marškinėliais ir krauju suteptais džinsais.
Incidentas įvyko, kai visame Artimųjų Rytų regione tvyro didžiulė įtampa, vykstant regioniniam karui, prasidėjusiam vasario pabaigoje po JAV ir Izraelio smūgių Iranui.
Spalio pabaigoje Izraelyje turi vykti įtempti rinkimai.
Antradienį B. Netanyahu sakė, jog yra požymių, kad Izraelio priešai prieš rinkimus gali bandyti vykdyti išpuolius. Opozicijos lyderis premjerą apkaltino baimės kurstymu.
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