Įvykių chronologija: kas vyko dramatiško „FlyDubai“ skrydžio metu?

Trečiadienį iš Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) Dubajaus miesto į Izraelį skridęs komercinis lėktuvas buvo priverstas avariniu būdu nutūpti Saudo Arabijoje. Pranešama, kad vienas pilotas peiliu galėjo užpulti kitą.
Izraelio žiniasklaidos teigimu, institucijos tiria, ar vienas į Tel Avivą skridusio „Flydubai“ lėktuvo pilotų mėgino tyčia sudaužyti orlaivį, prieš šiam trečiadienį avariniu būdu nusileidžiant Saudo Arabijoje.
Kas žinoma apie lėktuvo incidentą, kokia chronologija klostėsi įvykiai?
„Sky news“ skelbia chronologiją pagal pasaulinį koordinuotąjį visuotinį laiką (UTC). Jis yra trejomis valandomis atsilikęs nuo Lietuvos laiko.
- 03:05 (06:05 Lietuvos laiku): pakilimas iš Dubajaus tarptautinio oro uosto;
- 05:21 (08:21 Lietuvos laiku): prasideda aukščio svyravimai;
- 05:22 (08:22 Lietuvos laiku): lėktuvas per mažiau nei 30 sekundžių nukrito daugiau nei 14 000 pėdų;
- 05:31 (05:31 Lietuvos laiku): paleistas bendrojo pavojaus signalas 7700;
- 05:38 (08:38 Lietuvos laiku): pavojaus signalo kodas pakeistas į 7500, jis reiškia neteisėtą įsikišimą;
- 06:11 (09:11 Lietuvos laiku): lėktuvas dingo iš „Flightradar24“ antžeminio stebėjimo zonos;
- 06:28 (09:28 Lietuvos laiku): per palydovą gautas kodas 7700;
- 06:58 (09:58 Lietuvos laiku): paskutinis signalas, gautas per palydovą, Tabuko regioniniame oro uoste, Saudo Arabijoje.
Į Saudo Arabiją nukreipto „FlyDubai“ lėktuvo pilotai sužeisti ir paguldyti į ligoninę
Saudo Arabijos Tabuko oro uostas trečiadienį pranešė, kad į karalystę nukreipto „FlyDubai“ lėktuvo pilotas ir antrasis pilotas buvo sužeisti bei paguldyti į ligoninę.
Į Tel Avivą Izraelyje skridęs lėktuvas Tabuko oro uoste nusileido „9 val. 45 min. (vietos ir Lietuvos laiku), o jo kapitonas ir antrasis pilotas patyrė sužalojimų ir buvo nugabenti į ligoninę“, – sakoma oro uostą valdančios bendrovės pareiškime, priduriant, kad keleiviams buvo suteikta reikiama pagalba.
Anksčiau pranešta, kad dėl tarp pilotų kilusio ginčo iš Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) Dubajaus miesto į Izraelį skridęs komercinis lėktuvas trečiadienį buvo priverstas avariniu būdu nutūpti Saudo Arabijoje.
Incidentas trumpam sukėlė susirūpinimą dėl galimo užgrobimo ir privertė Izraelį pakelti į orą karo lėktuvus.
Izraelio žiniasklaida, remdamasi saugumo pareigūnais, pranešė, kad incidentas kilo dėl dviejų lėktuvo pilotų ginčo ir kad visi lėktuve buvę žmonės yra saugūs.
Apie incidentą informuotas regiono pareigūnas sakė, kad pilotų kabinoje kilo muštynės, kuriose, matyt, dalyvavo pilotai. Pareigūno teigimu, kol kas neaišku, dėl ko kilo konfliktas.
Kitas pareigūnas patvirtino, kad Izraelis, baimindamasis lėktuvo su dešimtimis jo piliečių užgrobimo, skubiai pasiuntė karo lėktuvus. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pastarosiomis dienomis įspėjo dėl išaugusių grėsmių saugumui, bet jų nesukonkretino.
„FlyDubai“ atstovas patvirtino, kad oro linijų lėktuvui po „incidento“ teko leistis Saudo Arabijoje.
Dėl šio incidento Izraelio ministras pirmininkas ir gynybos ministras surengė saugumo pasitarimą.
Lėktuvo keleiviai Izraelio 12-ajam kanalui telefonu sakė girdėję lėktuvo priekyje sėdinčių žmonių šauksmus – šie išgirdę pilotų ginčą, o prieš nusileisdamas Saudo Arabijoje lėktuvas staigiai smuko žemyn.
Keleiviai pasakoja matę daug kraujo. Internete plintančiuose kadruose taip pat matyti kruvini žmonės.
Visi keleiviai negalėjo iškart išlipti iš lėktuvo, o aplink juos sutelktos gausios Saudo Arabijos saugumo pajėgos.
Izraelis jau kelis dešimtmečius nepatyrė lėktuvų užgrobimų, tačiau palaiko vieną griežčiausių oro uostų saugumo sistemų pasaulyje. Komerciniai skrydžiai tarp Izraelio ir JAE vykdomi nuo tada, kai 2020 metais šalys normalizavo santykius.
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