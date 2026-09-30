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Po siaubo „FlyDubai“ lėktuve – atomazga: keleiviai jau Izraelyje

2026-09-30 20:01 / šaltinis: BNS
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2026-09-30 20:01
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Tel Avivo oro uoste trečiadienį nusileido lėktuvas, atskraidinęs anksčiau nukreipto „FlyDubai“ skrydžio keleivius, parodė naujienų agentūros AFP televizijos transliuoti kadrai.

Oro uostas Žygimantas Gedvila/ELTA

Tel Avivo oro uoste trečiadienį nusileido lėktuvas, atskraidinęs anksčiau nukreipto „FlyDubai“ skrydžio keleivius, parodė naujienų agentūros AFP televizijos transliuoti kadrai.

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Šis orlaivis, kurį taip pat eksploatuoja „FlyDubai“, Ben Guriono oro uoste nusileido 15 val. 34 min. Grinvičo laiku (18 val. 34 min. Lietuvos laiku) po to, kai ankstesnis keleivių skrydis buvo nukreiptas į Saudo Arabiją.

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Anksčiau skelbta, kad dėl tarp pilotų kilusio ginčo iš Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) Dubajaus miesto į Tel Avivą Izraelyje skridęs komercinis lėktuvas trečiadienį buvo priverstas avariniu būdu nutūpti Saudo Arabijoje.

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Incidentas trumpam sukėlė susirūpinimą dėl galimo užgrobimo ir privertė Izraelį pakelti į orą karo lėktuvus.

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Saudo Arabijos Tabuko oro uostas kiek anksčiau pranešė, kad į karalystę nukreipto „FlyDubai“ lėktuvo pilotas ir antrasis pilotas buvo sužeisti bei paguldyti į ligoninę.

Tuo metu Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) pareiškė, kad vienas iš į Tel Avivą trečiadienį skridusio „FlyDubai“ lėktuvo pilotų planavo jį sudaužyti ir taip nužudyti jo keleivius, daugiausia izraeliečius, bet jie užkirto kelią didelei katastrofai.

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„Skrydžio metu, artėjant prie šalies, vienas iš pilotų subadė kitą pilotą ir, matyt, bandė sudaužyti lėktuvą su visais jame esančiais žmonėmis“, – vaizdo pranešime sakė B. Netanyahu, pavadinęs keleivius „didvyriais, užkirtusiais kelią didelei katastrofai“.

Įtariama, kad pilotas bandė sudaužyti orlaivį

B. Netanyahu teigė, kad Saudo Arabija sulaikė į Tel Avivą skridusio „FlyDubai“ lėktuvo antrąjį pilotą, kuris, kaip įtariama, subadė kitą pilotą ir bandė sudaužyti orlaivį.

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Jis „buvo sulaikytas, šiuo metu jį apklausia Saudo Arabijos pareigūnai“, sakė B. Netanyahu, nurodęs pasiruošti galimoms tolesnėms grėsmėms.

Izraelio gynybos ministras incidentą pavadino „bandymu įvykdyti džihadistų teroro išpuolį“.

„Rimtas incidentas „FlyDubai“ lėktuve buvo bandymas įvykdyti džihadistų teroro išpuolį“, – sakoma Israelio Katzo (Israelio Kaco) pareiškime.

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Ministro teigimu, užkardyti išpuolį „pavyko tik dėl kelių Izraelio keleivių heroizmo“. Šie keleiviai „įsilaužė į kabiną, įveikė teroristą ir savo rankomis grąžino orlaivio valdymą ten buvusiai papildomai skrydžio įgulai“, sakoma jo pareiškime.

Tuo metu JAE įsikūrusi oro bendrovė „FlyDubai“ pranešė, kad „skrydžio FZ 1073 pilotų kabinoje kilusio“ konflikto priežastys tebėra nežinomos ir šiuo metu vyksta oficialus tyrimas.

„Šiame ankstyvajame etape šio įvykio priežastys ir motyvai nėra žinomi ir tęsiamas oficialus tyrimas jiems nustatyti. Raginame visas šalis susilaikyti nuo skubotų spekuliacijų, kol valdžios institucijos renka faktus“, – pareiškime pabrėžė „FlyDubai“ atstovas.

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