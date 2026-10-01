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TV3 naujienos > Užsienis

Netanyahu prabilo apie „Flydubai“ lėktuvo kapitoną: pavadino didvyriu

2026-10-01 06:40 / šaltinis: ELTA
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2026-10-01 06:40
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Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pagyrė į Tel Avivą skridusio „Flydubai“ lėktuvo kapitoną – Indijos pilietį – ir pavadino jį „tikru didvyriu“ po to, kai šis, kaip įtariama, per antrojo piloto išpuolį buvo sunkiai sužeistas.

Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu (nuotr. Gedimino Bartuškos)

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pagyrė į Tel Avivą skridusio „Flydubai“ lėktuvo kapitoną – Indijos pilietį – ir pavadino jį „tikru didvyriu“ po to, kai šis, kaip įtariama, per antrojo piloto išpuolį buvo sunkiai sužeistas.

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„Nepaisydamas to, kad buvo subadytas ir sunkiai sužeistas, jis priešinosi, atsilaikė, atidarė kabinos duris ir sudarė sąlygas keleiviams bei įgulos nariams įveikti užpuoliką – taip užkirsdamas kelią katastrofiškai nelaimei ore“, – trečiadienio vakarą platformoje „X“ rašė B. Netanyahu.

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„Jis išgelbėjo 174 žmonių gyvybes, tarp jų – Izraelio piliečių ir kitų šalių piliečių.“

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Kapitono būklė – stabili

Indijos ambasada Saudo Arabijoje, kur lėktuvas nusileido avariniu būdu, pranešė, kad kapitono būklė yra stabili.

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Trečiadienį „Flydubai“ lėktuvas skrido reisu iš Dubajaus į Tel Avivą, kai pilotų kabinoje kilo konfliktas. Izraelio vyriausybė šį incidentą pavadino bandymu įvykdyti džihadistų teroristinį išpuolį, nors svarbūs klausimai vis dar lieka neatsakyti.

Anksčiau B. Netanyahu sakė, kad vienas pilotų, lėktuvui artėjant prie Izraelio, subadė kolegą ir, kaip atrodė, ketino sudaužyti lėktuvą su jame buvusiais keleiviais.

Remiantis keliais sutampančiais pranešimais, vėliau orlaivis pradėjo staigiai leistis nosimi žemyn. Įveikus įtariamą užpuoliką, salone skridusi kita „Flydubai“ įgula perėmė valdymą ir avariniu būdu nutupdė lėktuvą Saudo Arabijos Tabuko mieste.

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